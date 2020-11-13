【氣炸鍋食譜】咖喱大蝦超省油製法　泰式風味咖喱汁必備哪些材料

咖喱大蝦是去泰國菜館的必點菜式之一，咖喱汁相當惹味，把碟裡的蝦全部吃光之餘，蝦頭也吮得乾乾淨淨，但剩下的咖喱汁還是不容浪費，因為實在太香了，無論用來蘸蒜蓉包、飯抑或薄餅都一樣適合。這次就來示範一下咖喱大蝦的做法，立即記低如何炮製這個咖喱汁吧！

咖喱「大蝦」用什麼蝦？

咖喱「大蝦」當然不會用基圍蝦、草蝦之類，猶豫過用虎蝦還是大頭蝦，最終還是選擇後者，它不僅頭大，而且膏夠多，肉質又腍，頗適合配搭冬蔭功或咖喱等泰式食法。至於虎蝦同樣是體型大、肉又厚，不過蝦膏就較少，要是買不到大頭蝦的話，虎蝦也是代替品。筆者今次買的是生猛大頭蝦，在街市大約$98一斤，約有10隻左右，而這次的分量，約需6至8隻蝦。

煮咖喱汁前會先煮大頭蝦，有人會油炸，但筆者就試著用氣炸，居然大成功，即使不噴油都做到，實在是終極省油的好方法！要是你家沒有氣炸鍋，也可將大頭蝦油炸。

沾滿咖喱汁的大頭蝦，相當滋味香口！

咖喱汁是這道菜式的精華所在，食譜是在九龍城泰國舖買材料時，獲泰裔店員提點改良，相當地道。調味料共9種材料，基本上你在城南道隨便找間泰國舖就一定買得齊，值得講講的是泰式辣椒醬（Thai Chilli Paste），它有大瓶跟小瓶裝，不常用的話，花$18買瓶小的就夠。泰式辣醬其實不太辣，成分有黃豆油、蝦乾、洋葱、蒜、辣椒乾、羅望子、蝦醬等，味道跟海鮮相當配。泰式辣椒醬可說是泰國菜的百搭萬能醬，不煮咖喱的話，煮冬蔭功、多士、炒飯一樣可以。此外，這咖喱汁也加了花奶（淡奶），它能使咖喱更香滑濃郁，卻又不會像椰汁般搶味。

這個就是泰式辣椒醬，在泰式雜貨舖買到，小瓶的$18，大瓶的$35。（鄧穎琪攝）

咖喱大蝦食譜

健康小貼士：

蝦含豐富蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。

攝影、攝錄：趙錦添

剪接：梁惠怡

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