消委會測試｜15款廚房紙Daiso維達獲高評！首選牌含菌量曾超標4倍

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-10 18:00

消委會曾測試15款廚房紙，並進行細菌菌落總數檢測，發現「首選牌高級多用途廚房紙」，每克檢出細菌菌落1,000個，超出內地標準達4倍，假如直接接觸熟食，或增加食物不安全風險。此外，該會亦分別檢視15款廚房紙在吸水量、吸水速度及拉力等表現，當中有4款總評達最高的4星。

消委會早前測試發現4款樣本包括「佳之選」、「超值牌」、「首選牌」及「Freesia」檢出的細菌菌落總數超出內地標準，分別每克檢出細菌菌落490個、240個、240個，以及380個。（張浩維攝）

15款廚房紙測試樣本，每袋售價介乎$8.9至$25.9，結果發現5款廚房紙含菌超標，按下圖了解︰

接觸已煮熟食物存風險

消委會解釋，紙巾沒有經過無菌處理，有研究指，未用過的紙巾一般每克檢出100至10萬個細菌菌落。而據內地細菌菌落總數標準，每克應在200個菌落或以下。不過，若使用含菌量較高的廚房紙來擦抹未經烹調的食材、清理餐具及廚具，也未必構成健康風險。若是接觸已煮熟的食物，例如吸走炸物的多餘油分，則有機會將少量細菌帶到食物，抵抗力較弱的人士要特別留神。

消委會稱所有樣本均沒有檢出金黃葡萄球菌、溶血性鏈球菌及銅綠假單胞菌等可致病的病菌。同時，促請生產商及供應商要嚴謹監控製作過程、檢視運輸及儲存產品的環境，確保產品質素。

廚房紙可說是萬用紙，多加善用可發揮多功能的用處，用途方便及保持衛生。（尹嘉蔚攝）

此外，消委會亦有測試15款廚房紙的吸水量及速度，各款表現參差，當中有4款總評達最高的4星。包括「維達」抽取式萬用廚紙、「心相印」抽取式廚房用紙、「Daiso」廚房用紙、「特柔」超吸力強軔廚房紙 。

按圖了解檢測結果︰

+ 10 + 10 + 10

*5分為滿分 評價比重：吸水量17.5%；吸水速度17.5%；乾紙拉力17.5%；濕紙拉力17.5%；容易撕下程度10%；微生物測試20%。

在吸水量方面，「唯潔雅」及「Daiso」每克紙的吸濕量較多，分別有11.4克和10.7克，評分獲4.5分；而「特柔」及「特惠牌」的吸濕量較低，分別有6克及7克，評分亦低，分別是2及2.5分。「心相印」及「Kleannara」的吸水速度較快，只需約3秒，獲4.5評分；而「健力氏」的吸水速度要6.5秒，評分為1.5。

消委會也就使用廚房紙，對消費者發出選購及使用指引，請按圖了解正確使用廚房紙的4大事項：

+ 2 + 2 + 2

資料來源：消委會

參考資料︰消委會