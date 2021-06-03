煲腐竹糖水貼士｜腐竹凍或熱水下鍋？實試4方法乾鮮腐竹大分別！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-03 21:00

腐竹雞蛋糖水清香嫩滑、軟綿滋潤，是經典的廣東糖水之一。不過其形態有2款：「豆漿」般腐竹完全溶化的，或有一片片腐竹適合喜歡有咬口的人。坊間不少傳言指煲腐竹糖水時若冷水下腐竹可全溶，滾水下腐竹會成一片片。記者就此實試了4種方法，看看到底有沒有煲腐竹糖水的必勝法。 攝影：余曉彤

每次說到腐竹雞蛋糖水，總有人會問「為何腐竹煲不爛？」或者「如何將腐竹煲至全溶？」有網民提出，腐竹爛與不爛成敗在於下腐竹時水的溫度，亦有人和議及反對。因此記者花了半天做實驗，用乾腐竹及鮮腐竹分別用冷水及滾水下鍋，看看水的溫度跟腐竹溶與不溶兩者有沒有關係。

腐竹雞蛋糖水

腐竹由腐皮製成，形狀呈塊狀，口感軟腍滑溜，皆有鮮貨及乾貨。鮮腐竹多用來炒菜或用上湯浸，雖說煲糖水常用乾腐竹，但鮮腐竹亦同樣可以煲糖水，且熬煮時間比乾貨的更快更易溶。由於鮮腐竹的熬製時間較短，因此記者以下腐竹後20分鐘為計，看看冷水及滾水下腐竹的分別。

鮮腐竹多用來炒菜或用上湯浸，但亦同樣可以煲糖水且熬煮時間比乾貨的更快更易溶。

按圖看滾水下鮮腐竹、冷水下鮮腐竹的分別：

+ 10 + 10 + 10

乾腐竹是經過烘烤，主要用來煲糖水，特點易滾爛，豆味較淡不搶糖水甜味。不過用乾腐竹煲糖水所花的時間比鮮腐竹較多，不但事前要浸發，煲時亦要更多時間煮爛，故時間改為下腐竹後30分鐘為計，看看冷水及滾水下腐竹的分別。

乾腐竹是經過烘烤，主要用來煲糖水，特點易滾爛，豆味較淡不搶糖水甜味。

按圖看滾水下乾腐竹、冷水下乾腐竹的分別：

+ 9 + 9 + 9

總合以上實驗，使用鮮腐竹的不管是冷水或是滾水下鍋都可以煮至全溶如「豆漿」，冷水出來的效果較稠身。相反使用乾腐竹的不管是冷水或是滾水下鍋都未能煮至全溶，冷水下鍋的更花時間，不過保留了腐竹的口感。個人喜歡用鮮腐竹，時間短同時亦可煲至「豆漿」質感。

由左至右：滾水下鮮腐竹、冷水下鮮腐竹、滾水下乾腐竹、冷水下乾腐竹

事實上，網上除了有網民提出冷熱水的問題外，亦有人指腐竹才是糖水溶不溶的關鍵要點，網民指太舊身的腐竹或者「三邊腐竹」，兩者都是不能煲溶。舊身嘅腐竹一般顏色較深，而且較乾身，相對新的腐竹會較淺色和柔軟。若然追求「豆漿」般的腐竹糖水，前往豆品店購買「煲糖水用嘅腐竹」應該不會失敗；若然沒有要求的話則不用介意，購買腐竹便可。