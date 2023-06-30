入廚貼士｜電飯煲無水蒸番薯全靠2種紙？比隔水蒸軟糯甜度倍升！

番薯營養高、飽肚又高纖且味道香甜，不論是大人小朋友都愛將蒸番薯作為健康的小食。但蒸番薯除了是隔水蒸，以下會介紹另一個不用加水的方法蒸番薯，還可大大提升番薯的甜度及細膩口感，而且不用睇火，對比用明火隔水蒸的方法更能鎖住水分，效果更軟糯香甜。

攝影：余曉彤



原條番薯做法千變萬化，不過個人認為用蒸的方法最能吃到番薯自身的甜度及最佳口感。然而，蒸番薯不就是將番薯洗淨，大火隔水蒸10-20分鐘便完成嗎？的確這是一般的蒸番薯步驟，不過此方法會令番薯的甜度大大流失，而且看火亦相對麻煩，想免看火同時品嚐到更美味番薯的話，不如嘗試用電飯煲「蒸」番薯！

電飯煲蒸完的番薯質感有如雪糕般軟滑，入口即溶。

電飯煲「蒸」番薯超級簡單，所需的材料亦不多，但出來的味道令人驚訝！記者本身就愛吃蒸番薯，試食過電飯煲法之後，認為其甜度的確比隔水蒸的高（跟同一品種的番薯比較），口感更加軟糯綿密。

記者測試過後覺得番薯的的確比隔水蒸的高。

按圖看電飯煲「蒸」番薯步驟、貼士及口感軟糯綿密原因：

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吃外皮定必保留番薯頭尾！

番薯除了橙黃色的果肉含豐富營養外，表皮也不可忽視。不過由於表皮口感比較粗糙，並非人人喜愛。倘若你也愛吃表皮的話，謹記處理番薯時不要把頭尾切走，因頭尾端的糖分最多，特別是日本品種的番薯，因此蒸煮過後明顯看到頭尾的表皮焦糖化，味道特別甜！

日本品種的番薯甜度比其他的高，更容易發現外皮焦糖化。

若然想用傳統方法蒸番薯的話，同樣亦有小技巧將番薯的味道及甜度大大提升，步驟非常簡單，謹記完成後讓番薯留在鍋中，利用餘溫再燜幾分鐘以保留當中的水分。

入廚貼士｜蒸番薯香甜軟糯4貼士 大火或細火蒸？蒸完唔好即食？

按圖看蒸番薯的步驟及4大要點：

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挑選香甜番薯看外型！

蒸番薯不但要靠小技巧，番薯自身的甜度亦是成功的關鍵！揀番薯除了要避開大隻的尺寸之外，原來形狀也會反映番薯的甜度。日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》邀請了千葉大學園藝學部講師山川理博士教觀眾目測揀選甜番薯。

【揀蔬菜貼士】日本專家2招揀香甜番薯 圓胖或細長的更甜更綿？

以下哪條番薯，那一條較甜？

購買番薯時，你會選擇形狀細長的抑或是圓轆轆、肥大的番薯？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看挑選香甜番薯的方法︰