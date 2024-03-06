入廚貼士｜炒椰菜爽脆不出水5大貼士　要輕拍椰菜浸泡15分鐘？

炒椰菜看似平平無奇，但炒菜時不出水、炒後保持爽脆口感、味道清甜，其實不是人人做到。以下推薦一些小技巧，助你輕易炒出脆甜不出水的椰菜。



炒完成碟水與火候有關？

炒椰菜，不論是在飯店、茶餐廳、鐵板燒等餐廳都會見到椰菜作為伴碟的身影，但往往卻是受人唾氣的伴碟菜，因其味道淡茂茂、外貌軟趴趴，感覺猶如隔夜菜般確實不吸引。想炒出清脆鮮甜的椰菜其實不難，最主要是控制分量及火候，倘若分量過多，便會誘發炒完成碟水的情況發生。

但在家中的話炒出清脆鮮甜的椰菜其實並不難，最主要是控制分量及火候。

按圖看清脆鮮甜炒椰菜貼步驟及貼士：

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炒椰菜防出水 宜先大火後中火

在家中炒椰菜的重點是將椰菜和料頭分開炒，由於家中的爐火溫度不及餐廳的高溫，如果將椰菜和料頭一同爆炒，會容易因為溫度不夠高溫而令烹煮時間過長繼而令椰菜出水。相反，先把椰菜炒至半熟則可避免問題發生，同時保持爽脆口感。

炒椰菜不出水貼士：

1. 用刀背輕拍可有助椰菜鬆身，更易撕成小片。

2. 椰菜浸水15分鐘有助菜葉吸飽水分，讓細胞呈現飽滿狀態，炒的時候藉由加熱蔬菜本身的水分來炒，就不會炒出水水的菜。

3. 放椰菜時盡量平鋪不要重疊，確保每一塊受熱均勻。

4. 根據鑊的大小放入適當的分量，避免菜葉受熱時間不一。

5. 減少翻炒次數，等待椰菜的水分變成水蒸氣，炒出來的便不會水旺旺。



揀椰菜要看芯！

日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，椰菜分春天椰菜及冬天椰菜，冬天的椰菜品種扁圓，呈橢圓形，葉厚而硬。春夏的椰菜，若見到較圓或較扁兩款，即使是相同重量，揀較圓的為佳。他更指不論冬季或春夏品種的椰菜，鑒別好吃的椰菜最重要是看芯！

按圖看解鑒別美味椰菜的主要方法︰

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