抗老飲食｜奇亞籽助防脫髮芹菜減雙下巴！盤點9種天然美容食品

除了靠保養抗老，最天然的方式莫過於從飲食改善，下面9種抗老美容食物、每個都能改善不同的老化問題，不僅靠吃、還可以DIY成純天然的保養品，以最自然便宜的美容法，留住青春和美麗。



除了靠昂貴的保養品抗老，最天然的美容方式莫過於從飲食改善，美國名人美容師喬安娜瓦爾加斯Joanna Vargas介紹了9款營養豐富的抗老美容食物。從減少脫髮、消除雙下巴到淡化老人斑都有解，幫妳從內而外逆轉肌膚和頭髮的年齡。

▼9大抗老美容食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 巴西莓：緊實肌膚的法寶

信不信由你，巴西莓比抗老乳霜更能逆轉你的老化時鐘。它可以修復受損細胞、改善肌膚的彈性，小小一顆裡面，富含了鎂可以保持肌膚水潤、淡化斑點，另外豐富的維他命C也能促進膠原蛋白生長，緊實肌膚。

【食譜】平時用一小包冷凍的巴西莓、半根香蕉、1/4杯士多啤梨和一杯牛奶打成冰沙，好喝又美容。

【DIY美容方法】此外，還可以拿一匙巴西莓敷在皮膚下垂區域，靜置10分鐘後沖洗。

2. 奇亞籽：濃密秀髮的秘密

奇亞籽是高蛋白質食物，裡面含有的鎂、鈣、Omega-3脂肪酸可以刺激毛囊生長，修復受損的毛囊，減少落髮現象，讓你重回年輕茂密的髮量。

【食譜】做一個美味的奇亞籽布甸非常簡單，只要拿三湯匙奇亞籽、1杯牛奶、1/2匙楓糖漿，並放在雪櫃2小時或過夜就完成了。

【DIY美容方法】將一匙奇亞籽和1/2杯椰奶混合於碗中，浸泡5分鐘。並將成品塗在乾淨的頭皮上按摩1分鐘，每周2次，3個星期後髮量就會漸漸看到改善。

3. 芹菜：消除雙下巴

有排毒功能的芹菜因為有礦物質刺激淋巴系統，可使體內毒素排出，進而能減少油脂堆積在下巴。不僅如此，來一杯芹菜汁還能解決浮腫問題，芹菜裡的二氧化矽可以滋潤肌膚，並使皮膚更Q彈，看起來年輕又柔嫩。

【食譜】直接將芹菜放進果汁機裡榨就完成了，空腹飲用為佳。

【DIY美容方法】將榨汁完的芹菜漿擦在脖子和下巴上，靜置10分鐘後沖洗。

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4. 羽衣甘藍：淡化黑眼圈

羽衣甘藍是流行於歐美的蔬菜，在超市中可以買到。它對於消除黑眼圈有極大功效，裡面富含的維他命K促進血液循環，防止血液聚集在眼睛下方，維他命A、C還能使眼周下方肌膚增厚，讓黑眼圈不易顯現。

【食譜】準備2杯切碎的羽衣甘藍、蘋果切一半切丁、一湯匙沙律醬、蔓越莓乾、1/2匙調味料（檸檬汁+橄欖油），就完成健康又美味的沙律。

【DIY美容方法】將1杯羽衣甘藍榨成汁，拿兩個卸妝棉浸入，將它放置於眼瞼上10分鐘後沖洗，一周可以敷3次。

5. 牛油果：撫平皺紋

牛油果不僅富含營養，它內含的抗氧化劑葉黃素能修肌膚，還有脂肪酸可以保濕、滋養，還給肌膚一個平滑的美麗狀態。

【食譜】將一半的牛油果搗碎，當作果醬塗在吐司上絕對是快速又好吃的美容食品。

【DIY美容方法】將另一半牛油果和1/4杯煮熟的燕麥片混合，塗在臉上靜置15分鐘後沖洗。每周重複2-3次。

6. 薑黃：淡化老人斑

薑黃是一種辛香料，它能預防、淡化老人斑的出現。富含的維他命C可以從內而外促進細胞生長，提亮、均勻膚色，並有效抑制黑色素輸出，阻止斑點生成。

【食譜】加1/2茶匙的薑黃在湯、意大利麵、飯中，增添風味同時達到養顏美容的功效。

【DIY美容方法】一茶匙的薑黃和兩匙蜂蜜混合後，輕拍在臉上，放置15分鐘後沖洗。每周3次。

7. 青瓜：紓緩酒糟（鼻/肌膚）

平時在美容中心會看到他們提供的水、美容療法裡加入青瓜，原因是它能有效減緩發炎的肌膚。青瓜富含錳和β-胡蘿蔔素，它們都是有效的抗氧化劑，多食用可防止酒槽鼻發作，其中黃酮還能減少體內發炎，緩解泛紅肌膚。

【食譜】拿4片青瓜加到8盎司的水中或直接夾在三文治裡吃。

【DIY美容方法】切一半的青瓜切碎，與1/2杯乳酪混合，塗在泛紅的肌膚上靜置15分鐘後沖洗。一周3次，半個月就能使膚色更均勻，減少泛紅症狀。

8. 香蕉：恢復秀髮光澤

香蕉含有大量的鉀、鎂以及天然油脂，能讓黯淡的髮絲重回光澤感，同時其中的胺基酸可滲透到毛囊中滋潤頭皮，形成保護膜使光反射到髮絲上，增加光澤感。

【食譜】將一根香蕉切碎，和乳酪飲品或是和1/2匙花生醬混合著吃。

【DIY美容方法】在果汁機中將1根剝皮香蕉、2匙橄欖油（鎖水）、1匙蜂蜜（增加光澤）攪拌，將成品從髮根到髮尾塗抹在濕髮上，戴上浴帽靜置15分鐘後沖洗。每隔一周一次保持頭髮的光澤感。

9. 木瓜：提亮膚色

木瓜成分裡的維他命C對肌膚相當好，能抗氧化，可中和游離基，預防紫外線對肌膚造成的傷害、抑制黑色素生成，發揮淡斑、提亮功效，另外木瓜酵素有助於加速角質更新。

【食譜】將1/2杯冷凍木瓜加到喜歡的冰沙裡，就是一杯完美的美容冰沙。

【DIY美容方法】將1/2杯冷凍木瓜解凍搗碎、1/4杯乳酪飲品（去角質）、1茶匙蜂蜜（保濕滋潤）混合後塗在臉上，靜置15分鐘後沖洗。一周兩次。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：減少落髮、消除雙下巴….盤點9大抗老美容食物，最天然便宜的保養祕方。】