降血壓飲食｜日本醫生推得舒飲食法助降血壓　百搭健康醬汁點調配

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-07-07 10:03

高血壓常被稱為「隱形殺手」，皆因它的確能殺人於無形，許多患者都是出現併發症後才得知自己患病。若想預防高血壓可從飲食習慣入手，除了食用有助降血壓的食材，亦可選擇有助預防高血壓的飲食方法 - 得舒飲食法（DASH：Dietary Approaches to Stop Hypertension）。

高血壓，有別於其他疾病因一般沒有症狀，不過當血壓過高就可能會導致暈眩及頭痛等症狀。倘若想知道自己有沒有高血壓便應定期量血壓，監測血壓的變化，如患有高血壓又不加以控制，有可能會中風、心臟衰竭、甚至腎衰竭等嚴重併發症。

根據2012年香港大學公共衛生學院的調查顯示，平均3位成年人就有1位患上高血壓，全港1/6患者並不知道自己患上高血壓。（GettyImages）

據衛生署資料，高血壓是一種慢性疾病，指動脈血管壁所承受的壓力持續處於高水平，以成年人來說，上壓（收縮壓）應維持在120毫米水銀柱或以下；而下壓（舒張壓）則應該維持在80毫米水銀柱或以下。高血壓會破壞血管，增加患心臟病、中風甚至死亡風險，對人威脅甚大。

得舒飲食法有助降血壓？

ViuTV外購節目《健康要Fact Check》邀請了一位患有高血壓的藝人高橋佐治實行10天由日本內科醫生川村優希推薦的得舒飲食法及適當的運動，發現只是短短10天高橋的血壓有大幅下降，由上壓131毫米水銀柱；下壓92毫米水銀柱下降至上壓120毫米水銀柱；下壓65毫米水銀柱，維持在標準水平。

得舒飲食法（DASH）是由美國國家心肺暨血液研究所（NHLBI）研發，主要是好好攝取對血管有益的食物（蛋白質、膳食纖維、鉀、鈣、鎂等），同時減少進食對血管差的食物（膽固醇、糖、鹽），從而幫助高血壓患者控制病情。

按圖看得舒飲食法特點及好處：

得舒飲食法（DASH）如何搭配？

別以為健康的飲食習慣一定是白烚、淡而無味，只要是吃對的食材及多加創意，健康菜式也可以是百搭又好味。節目組邀請了日本營養師五十嵐根據得舒飲食法設計餐單，全部都只是需要用微波爐加熱及拌入調味料便完成。

按圖看根據得舒飲食法設計的改善高血壓菜式：

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【同場加映】降血壓飲食｜營養師列15種減鈉降血壓食品 乳酪莓汁防中風心臟病

請按下圖睇15種由美國營養師列出的降血壓食品：