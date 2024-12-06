補鐵食物｜醫推鐵鍋煮食多6倍鐵質護心臟　20種補鐵食材排行榜

維持心臟健康方法，或者會想起減少進食膽固醇高的食物、維持血壓在正常數值等。其實預防鐵質缺乏亦同樣重要，不過補充鐵質不止可以從食物中攝取，原來使用鐵鍋煮食一樣可以攝取鐵質！而且用鐵鍋煮食所吸收到的鐵質更比單吃補鐵食物高6倍！



補鐵食物｜鐵質6功效

據衛生署資料，鐵質是製造血紅素的主要元素，血紅素存於紅血球內，負責運送氧氣至身體各個部位，在人體能量供應過程中扮演重要角色。以18至49歲的女士及懷孕初期的女士為例，每日鐵質的建議攝取量為20毫克；成年男士的每日鐵質的建議攝取量為12毫克。若然缺乏鐵質可導致以下症狀：

1. 易肥

2. 易掉髮

3. 缺鐵性貧血

4. 免疫力下降

5. 臉色蒼白

6. 疲倦乏力、工作能力和運動耐力大為降低



鐵質來源主要有「動物性」與「植物性」兩類，通常動物性鐵質較容易被身體吸收。（GettyImages）

補鐵食物｜鐵鍋煮食以鐵補鐵！

Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》，當中一集便提及維持心臟健康的方法，更邀請到60-79歲又沒有做運動的老人做測試，看看他們的心臟年齡。當中62歲的菊地章的測試結果最為驚人，心臟年齡竟然是36歲，比實際年齡年輕26年。故此製作組探訪菊地先生，了解令他心臟年輕的飲食習慣，亦邀請了東京都健康長壽醫療副院長、精通心血管疾病的原田和昌醫生，分析當中原因。

按圖看菊地章先生維持心臟健康飲食習慣及原因：

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補鐵食物｜小心劣質鐵鍋！

雖然利用鐵鍋煮食可補鐵質，但切忌使用劣質鐵鍋，應向有信譽保證的商店或品牌購買。除此之外，鐵鍋烹飪設備一般容易生鏽，比其他鍋具重，難清潔，食物置於其中放過夜，味道和外觀會被改變，若果鐵鍋生鏽應把鐵鍋棄掉，不能再使用。

鐵鍋烹飪設備若保養不佳一般容易生鏽，一旦生鏽便不能再使用。（網上圖片）

補鐵食物｜20種補鐵食材排行榜

如不想花費購入一個鐵鍋，亦可以從食物中吸收鐵質，據台灣國民健康署引述台灣高雄市立鳳山醫院孫兆良營養師表示，鐵質來源主要有「動物性」與「植物性」兩類，通常動物性鐵質較容易被身體吸收，是比較好的補鐵來源。

孫營養師也叮囑素食者，除了建議多留心鐵質攝取外，也要避免與茶、咖啡共食以免阻礙鐵質被腸胃吸收的機會，並建議在餐後搭配高維他命C食材以促進鐵質吸收。

補鐵飲食｜動物性鐵質較植物性易被身體吸收？20種補鐵食材排行榜

按圖看補鐵食材排行榜：（由鐵質含量最高至最低排列）

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資料來源：日本電視節目《恐怖醫學》、衛生署、華視《鑄鐵鍋能防貧血？補鐵迷思說分明》