長壽飲食｜日醫生教健康吃肉法護腦增免疫力　長壽長者常吃3菜式

健康飲食往往與蔬果掛鉤，不健康飲食則常與肉類有關？總覺得多吃肉會讓身體吃不消，但其實只要適當地、健康地進食肉類和海鮮，對健康有莫大幫助，久而久之更有助延年益壽。



長壽飲食｜日本長者人瑞愛吃肉

牛扒、炸豬扒等肉類料理，油脂多、肉汁豐富，一向都有不少捧場客，但同時亦令一些注重健康或年紀較長人士敬而遠之。可是，日本人則認為肉類是長壽飲食中不可缺少的食材之一。日本節目《駆け込みドクター!運命を変える健康診断》探討長壽飲食，發現日本不少老人家都有吃肉的習慣，並沒有因為年紀漸長而減少攝取肉類。

日本人認為只要適當地攝取肉類，吃肉是長壽飲食中不可缺少的食材之一。（Stefan Vladimirov/unsplash）

長壽飲食｜吃肉和長壽有什麼關係？

據節目組的調查，日本政府曾做過大規模的統計，發現不少人瑞（年過百歲）也很喜歡吃肉，而且他們攝取的蛋白質更是一般人的2倍，亦是因為肉類中的蛋白質成了健康長壽的關鍵之一。節目組邀請了腸胃科江田証醫生講解吃肉和健康長壽兩者之間的關係，在了解兩者之間的關係前，先了解蛋白質在身體有什麼作用。

蛋白質可從動物及植物性食物中吸收，多吃蛋白質食物有助增強肌肉，促進卡路里燃燒。（Nicholas Barbaros/Unsplash）

按圖看蛋白質在身體的作用：

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據衞生署資料，蛋白質由不同種類的氨基酸所組成，必需氨基酸是人體不能製造或不能製造足夠的分量來應付身體需要，只可從食物攝取。蛋白質可幫助身體組織的生長和復元，又可製造酵素和荷爾蒙來維持身體功能。

動物性蛋白質（如肉類、家禽、雞蛋等）包含所有人體所需的必需氨基酸，因此它們被視為「完全蛋白質」。

植物蛋白質（如豆類、穀類食物等），除了大豆外，都屬「不完全蛋白質」，因為它們通常都缺少一種或多種的必需氨基酸。然而，進食不同的植物食品卻可以提供足夠的必需氨基酸。

缺乏蛋白質可導致生長遲緩、肌肉質量流失、免疫力下降、水腫、心臟及呼吸系統功能減弱，甚至死亡。根據世界衛生組織建議，健康人士每天的蛋白質攝取量應佔總能量攝取量10-15%。腸胃科江田証醫生講解吃肉和健康長壽兩者之間的關係，原來動物蛋白質對身體有好大幫助！

按圖看為什麼吃肉有助健康長壽：

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江田醫生指肉類中的豐富蛋白質可以幫助強化血管和免疫細胞。除此之外，攝取肉類的蛋白質可預防脫髮出血或腦梗塞。因人體腦部的血管是由蛋白質製造出來，年紀大的話，多數都只吃一些低蛋白質食物，從而令腦部的血管變得脆弱、受損或閉塞。其次，免疫細胞也是由蛋白質形成，經常攝取蛋白質，免疫能力亦會上升。

長壽飲食｜100位年過80長者最愛3大肉類菜式

適量攝取肉類蛋白質有助身體健康，但肉類菜式繁多，哪類菜式才可以對身體有益？節目組訪問了100位年過80歲的健康人士，尋找他們最常吃的肉類菜式頭三位，節目組更邀請了日本機能性醫學研究所齋藤糧三醫生講解當中原因。

長者最愛肉類菜式第1位：燒肉

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長者最愛肉類菜式第2位：煎牛扒

長者最愛肉類菜式第2位：炸豬扒

長壽飲食｜獲取優質蛋白質的實用貼士

雖說以上3樣菜式提供了豐富的蛋白質，但由於牛肉、豬肉屬於紅肉，不宜多吃，一星期吃2-4餐便可，同時亦可以參考由衞生署建議的6個貼士來獲取優質蛋白。

按圖看獲取優質蛋白質的6大貼士：

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長壽飲食｜食物中的蛋白質含量

蛋白質可以從動物及植物性食物中吸收，註冊營養師劉子欣（Celia）曾接受訪問表示約7至8克蛋白質視為1份。日常食物當中有多少蛋白質，她提供了以下5大類食物給大家參考︰

按圖了解日常食物中的蛋白質含量︰

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資料來源：衞生署、日本節目《駆け込みドクター!運命を変える健康診断》