入廚貼士｜日本咖啡達人沖即溶咖啡香滑3貼士　咖啡粉水黃金比例?

咖啡是不少都市人的精神食糧，更有人需要一日一咖啡才能開始整天工作，最方便快捷莫過於使用即溶咖啡。然而即溶咖啡的味道不一定比咖啡店出售的差，日本咖啡達人岩崎泰三則教授3招沖即溶咖啡秘訣，令其味道大大提升。
即溶咖啡的感覺向來給人一種隨意的感覺，主要目的是攝取咖啡因而已，熱水跟咖啡粉沒有一定的比例，只需調至自己喜歡的濃度便可。事實上即溶咖啡也可以很講究，熱水跟咖啡粉也有黃金比例、加熱水時亦有技巧，跟足以下步驟沖泡即溶咖啡也不比手沖咖啡差。
你會如何沖泡即溶咖啡？日本朝日電視台新聞節目請來咖啡專家岩崎泰三，傳授沖泡即溶咖啡的3個必學貼士！其實不止沖泡時可以用到，製作咖啡類甜品時也可以參考。
按圖看咖啡專家岩崎泰三沖泡即溶咖啡3個貼士：
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即溶咖啡變身成夢幻咖啡
即溶咖啡除了可以沖成齋啡外，亦可以炮製成大熱的400次咖啡，只需要即溶咖啡粉、糖及熱水比例便可完成這杯夢幻咖啡！
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按圖看手打400次咖啡步驟及貼士：
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