入廚貼士｜糖鹽結塊點算好？日本專家教2招回復鬆散只需1種材料！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-07-07 11:36

砂糖、鹽是廚房內不可缺少的調味料，往往都是放在廚房的當眼處方便使用，久而久之因濕度的變化而受潮結塊甚至變硬，不便使用。有見及此，日本節目《ノンストップ！》邀請了調味料研究專家Michiko教授觀眾將砂糖、鹽回復粒粒分明的方法。

砂糖、鹽結塊不止是下廚的人才遇到，到茶餐廳吃飯時亦不難發現內有大小結塊的糖罐，雖說用匙羹輕輕弄散便可使用，但還是可免則免較佳。市面上亦有珪藻土量匙，利用其強勁的吸水力將盒內多餘的濕氣吸走。事實上不用購買珪藻土的產品都可以保持粒粒分明的砂糖和鹽，日本富士電視台節目《ノンストップ！》就教授3個方法，簡單將結塊的砂糖和鹽還原，不過還原前需知道它們結塊的原因。

砂糖、鹽擺放了好一陣子會因為濕度的影響而結塊。（《ノンストップ！》節目截圖）

砂糖結塊不是因為受潮？

由小到大都以為砂糖因受潮而結塊，不過即使將糖放入密封的食物盒中亦無可避免結塊的情況。原來結塊並非因潮濕所致，而是因為太乾燥！

按圖看砂糖結塊的原因及解決方法：

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鹽結塊跟糖結塊不同？

砂糖結塊因為乾燥，那麼鹽結塊也是因為乾燥嗎？原來與砂糖相反，鹽結塊是受潮所致，因此只需抽出當中的水分便可將鹽變回粒粒分明。

按圖看鹽結塊的2個解決方法：

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【同場加映】消委會鹽檢測｜14款沒金屬污染減高血壓致癌風險 幼鹽不可醃肉？

按圖看消委會食鹽檢測14款不含金屬污染物食鹽（由價格高至低排序，零售價為約數）：

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資料來源：日本富士電視台節目《ノンストップ！》