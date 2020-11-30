【食物安全】即溶咖啡檢測1/3含禁用成分！13款無毒安全飲用名單

水中銀「小魚親測」曾在市面上揀選11品牌30款即溶咖啡，當中只發現13款產品屬品質卓越（綠魚），沒有禁用成分、潛在風險成分及慢性毒素（類雌激素），屬安全飲用。類雌激素可能導致癌症、不育、性早熟及神經系統紊亂等疾病。而在大部分即溶咖啡中，咖啡成分含量僅5%至9%，其餘成分多是各樣添加劑。

水中銀「小魚親測」曾在市面上揀選11品牌30款即溶咖啡，當中只發現13款產品屬品質卓越。（尹嘉蔚攝）

另外，30款即溶咖啡樣本中，當中有7款樣本屬基本合格（黃魚），10款需有待改善（紅魚），即存在有禁用成分。品牌或生產地來自東南亞地區（馬來西亞、越南、泰國）的即溶咖啡品質水平明顯較低，其中44%評為「黃魚」，33%評為「紅魚」。

風靡一時的400次咖啡（Dalgona Coffee）必須用即溶咖啡，才能打成穩固的咖啡雲泡。（尹嘉蔚攝）

歐洲（英國、德國）品牌樣本情況最好，全屬「綠魚」品質；南美洲（厄瓜多爾、哥倫比亞）樣本中綠魚和黃魚比例各佔50%；東亞（中國、日本、南韓）品牌樣本表現並不理想，綠魚及紅魚各佔40%，黃魚佔20%。在急性毒物測試中，即溶咖啡比連鎖店咖啡的毒性高。在生產即溶咖啡的過程中可推斷，當中一些成分產生毒理反應，使品質受損。

請按下圖了解13款安全即溶咖啡名單（由價格高至低排序）︰

+ 8 + 8 + 8

小魚親測抽取的30個即溶咖啡樣本中，平均價格為港元$4/包，別以為價格較高的，安全食用程度也較高，事實上低於$2.7的即溶咖啡有45%屬品質卓越，高於$3.8的樣本僅有33.3%屬質優，另有33.3%屬紅魚，品質需有待改善。

即溶咖啡樣本含大量添加劑

大部分即溶咖啡樣本僅含有9%或更少咖啡成分，卻有大量食品添加劑，包括奶精、乳化劑、穩定劑等，只有個別樣本的咖啡含量達100%。其中，即溶的泡沫咖啡含最多添加劑，高達15種，遠高於其他種類。緊隨其後的是白咖啡樣本含11種添加劑。愈多添加劑，愈可能對咖啡品質構成負面影響，並破壞原有的咖啡風味。

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+ 3 + 3 + 3

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+ 14 + 14 + 14

參考資料︰水中銀-小魚親測