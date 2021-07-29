Gigi教煮｜黃淑儀教處理醃菜8秘訣　梅菜菜脯鹹酸菜減鹹必備2材料

港式料理常用到各種醃菜，如梅菜蒸肉餅、榨菜肉絲湯米、菜脯煎蛋等，不過往往因為醃菜的味道難以預計，影響了菜式本來的味道，變得太鹹或太淡。醃菜到底應如何處理才可以調整至自己喜歡的鹹度？Gigi姐黃淑儀早前就在自己的YouTuber頻道分享不同醃菜的處理方法。



黃淑儀（Gigi姐）在自己的YouTuber頻道經常分享自己的食譜及小竅門，其中一集便分享了自己處理不同醃菜的心得，包括鹹酸菜、梅菜及菜脯。她說不論遇到哪類型的醃菜，第一件事必定要先試味，知道醃菜的鹹度，不然往後便需花更多時間調整整個餸菜的味道。其次，原來處理不同醃菜時也少不了這2種調味料！

黃淑儀（Gigi姐）在自己的YouTuber頻道分享了處理不同醃菜的心得。（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

按圖看處理鹹酸菜、梅菜及菜脯步驟和貼士：

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