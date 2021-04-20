【Gi味俱全】黃淑儀秘製一字排謝賢一試愛上　惹味6貼士要醃幾耐?

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-20 20:53

一字排是脊骨與腹部的中央位置，直身呈「一」字型，肉連著骨，多數會以烤焗形式烹調。而黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目中示範「秘製一字排」的做法，以自家製的惹味醃汁去醃製，謝賢（四哥）初次食到時更讚口不絕。究竟這個醃汁有甚麼關鍵材料？想醃肉均勻有哪些秘訣？想一字排更香甜，可加哪種食材墊底？

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》其中一集，分享了秘製一字排的做法。她憶起以前在溫哥華生活時，常跟朋友在家裡進行派對，其中一次請來謝賢（四哥）作客，試完這個一字骨之後，他大讚：「為何你不早點給我食譜？如果你早點給我這個食譜，我的酒吧就不用倒閉啦！」原來四哥覺得這個一字骨很適合佐酒，要是放在酒吧餐單裡，很可能大賣。Gigi姐就指，這個一字排主要以五香味為主，但亦有其他配料。

Gigi姐說，外國人吃的豬扒、牛扒和羊扒都有一條骨，通常會叫「扒」，而我們就會叫「排」。（節目截圖：《Gi味俱全》）

謝賢很喜歡吃Gigi姐煮的秘製一字排，認為佐酒一流。（節目截圖：《Gi味俱全》）

請按下圖睇黃淑儀做「秘製一字排」的材料和步驟：

+ 13 + 13 + 13

如果你也喜歡食一字排、金沙骨的話，不妨也參考一下以下幾個食譜。

相關食譜：

【柚子蜜金沙骨食譜】鬆肉調味上光1 take過 酸甜嫩滑零難度

柚子蜜金沙骨食譜

【排骨食譜】蜜糖醬燒金沙骨焦香惹味 毋須焗爐效果似叉燒！

蜜糖醬燒金沙骨食譜

資料來源：《Gi味俱全》