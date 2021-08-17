謝霆鋒蝸居教煮白味噌烤鱈魚　衛詩雅上車盤廚房曝光唔識用微波爐

衛詩雅邀請謝霆鋒作客YouTube《衛食男神》嘉賓，霆鋒提議到詩雅家中「煮飯仔」，要做一道懶人簡單料理，即使入廚新手也可駕馭。雖然菜式簡單，不過味道相當可口，並有濃濃日本風味，如同日本餐廳中可品嚐到的美味。



男神謝霆鋒駕到令詩雅大為興奮。（衛詩雅 Michelle Wai YouTube影片截圖）

詩雅本以為與霆鋒的「第一次」約會將帶她到漂亮的餐廳進膳，未想到霆鋒說去你（衛詩雅）屋企煮，男神謝霆鋒駕到令詩雅大為興奮。詩雅的上車盤新居一角亦於片中曝光，煮飯期間詩雅問霆鋒︰「（煙霧感應器）會唔會響㗎？」霆鋒忍不住望一望天花板，突然稍為緊張。詩雅家中有煙霧感應器，這設計似乎非一般的居所設有。

詩雅家中有煙霧感應器，霆鋒忍不住望一望天花板，突然稍為緊張。（衛詩雅 Michelle Wai YouTube影片截圖）

今次霆鋒示範的「白味噌烤鱈魚」，製法十分簡單。霆鋒︰「朝早醃好一份魚，晚上回家便可烤焗。」這樣一來既節省時間，又可於下班後回家輕輕鬆鬆地開飯。霆鋒在「煮飯仔」期間亦分享了免真空機，便可將食物抽真空保鮮的貼士，讓詩雅大讚聰明。

詩雅盛讚霆鋒的食物抽真空免真空機方法太聰明。（衛詩雅 Michelle Wai YouTube影片截圖）

按圖有謝霆鋒分享免真空機，便能將食物抽真空保鮮的貼士︰

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至於，配烤鱈魚的白飯將不浪費時間烹煮，用微波爐翻熱即吃的白飯叮3分鐘便可。可是，考齊遊艇牌、中醫牌及導遊牌的詩雅，應該不擅於下廚，對於操作微波爐似乎未太認識，在旁的「枉阿姐」出手相助，逃過爆裂叮飯的危機。

精通各樣技能的詩雅對於下廚略見陌生，似乎未太識用微波爐。（衛詩雅 Michelle Wai YouTube影片截圖）

在旁的「枉阿姐」出手相助。（衛詩雅 Michelle Wai YouTube影片截圖）

點擊下圖向謝霆鋒偷師「白味噌烤鱈魚」的做法︰

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正當「烤鱈魚」出爐之際，詩雅不慎「戳爛咗條魚」，一直抱嚴謹態度處理食材及起菜的霆鋒一度緊張，請求不要爛開，後來用紫菜裝飾遮掩裂痕。

「烤鱈魚」出爐之際，詩雅不慎戳爛。（衛詩雅 Michelle Wai YouTube影片截圖）

，霆鋒後來用紫菜裝飾遮掩裂痕。（衛詩雅 Michelle Wai YouTube影片截圖）