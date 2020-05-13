【健康食平D】電飯煲簡易菜：咖喱菜飯+糖醋骨+茶熏雞+芒果糯米飯

人類最偉大發明，電飯煲應該是其中之一，電飯煲是不少家庭的煮食神器，各式電飯煲料理，煮飯、煮麵、燜餸、蒸餸、滾湯、糖水、甜品等一煲到底，絕對是懶人必備及鍋居恩物。肥媽、在《健康食平D》中，每集也推介一款電飯煲菜式，承如她在節目中所說，好多人屋企或留學生宿舍只得一個電飯煲開飯，花款多多的電飯煲菜甚受歡迎，簡單又易學。

（TVB影片截圖）

我們精選4道健康及惹味的電飯煲菜，適合新手入廚，日式咖喱菜飯及茶熏雞之外，令人有意想不到的驚喜是用電飯煲都做到糖醋骨及芒果糯米飯。

日式咖喱雜菜大麥飯

中國人講求「有米氣」，有飯下肚才有氣有力，現代人怕進食白飯太多會增加體重負荷，不錯的代替品可嘗試用大麥（洋薏米 Barley）煮飯，傳統的麥米粥便以洋薏米來煮，米質有嚼勁，中醫角度上洋薏米助益氣健胃、消暑及清心除煩。

按圖有日式咖喱雜菜大麥飯的做法及貼士︰

+ 6 + 5 + 4

糖醋排骨

糖醋排骨是淮揚菜，起源江蘇無錫，後廣及世界各地。其中特色是酸甜惹味及醒胃，跟京都骨、無錫骨及咕嚕肉有異曲同工之妙。原來用電飯煲都搞得掂！比想像中更要簡單。

按圖有糖醋排骨的做法及貼士︰

+ 4 + 3 + 2

電飯煲茶熏雞

一直有很多人也喜歡用電飯煲蒸雞，甚至變化出電飯煲海南雞飯，雞滑軟熟油香四溢，愛吃雞的人必不錯過電飯煲煮雞。簡單的電飯煲雞菜式並具古樸風味的，肥媽推介一道茶熏雞，用上方便的茶包，切合肥媽「煮飯嗱嗱聲」的爽快模式，但煙薰味如何炮製？原來有一種風味「武器」叫煙薰水！

按圖有電飯煲茶熏雞的做法及貼士︰

+ 12 + 11 + 10

香芒斑蘭糯米飯

芒果糯米飯是經典及馳名海外的泰式甜品，記者自己到泰國旅行，天天都要吃一盒芒果糯米飯甘之如飴。一般人用蒸的方法來煮糯米飯，萬一糯米未浸透身，尤其是黑糯米，飯粒又硬又難啃。肥媽用電飯煲將糯米當白米煮，保證飯熟，而且極適合懶人嘗試。最緊要的是椰汁！如何才做到具地道風味，鹹甜有致的椰汁甜品呢？

按圖有香芒斑蘭糯米飯的做法及貼士︰

+ 15 + 14 + 13

參考資料︰《健康食平D》