張敬軒早餐｜工人姐姐傑作惹哭軒仔　謝霆鋒出手教30秒做不敗美食

張敬軒最近新聘請的工人姐姐「嬋嬋」，由軒仔親手捧她上了「早餐高人」的位置。事緣張敬軒近日在IG頻頻分享及「嘉許」嬋嬋之神的「傑作」，軒仔更親自點評箇中真味和感受，他自己亦笑言已進軍早餐界KOL，謝霆鋒也不禁出關，試圖打救張敬軒份早餐，可是一經嬋嬋加持，鋒味變「瘋味」。

軒仔笑言到外傭公司見到開朗、健談的姐姐時，腦海浮現皇帝級畫面，但現實生活中的畫面是「美好」的，軒仔hashtag#姐姐愛我，#我愛姐姐。（hinscheung IG）

為免姐姐傷心，軒仔第一次記述嬋嬋的早餐神作寫得頗是委婉︰「一大碗白粥和兩塊中式藍芝士『腐乳』 我十分意外，原來不單止有白粥，竟然還可以吃上腐乳，我覺得很豐富，很驚喜！☺️… 輕飄飄的，好像沒有吃過東西一樣，#好像離開了這個世界一樣，也很有新鮮感🤗」並稱#姐姐知道我喺IG讚佢，#佢話今晚會Take of me，#我家下好驚我話你（網民）知。

下圖即睇「早餐高人」的神作，為何軒仔怕姐姐知喺IG「讚」佢︰

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軒仔不禁「嘉許」嬋嬋是#識得發光嘅遮遮，#齋睇條辮都知勁。「#佢營養好過我」這方面，相信網民都認同嬋嬋比軒仔健壯。（hinscheung IG）

軒仔幾日來的早餐成功引起笑料及關注，男神之一謝霆鋒亦不禁出手，試圖挽救軒仔份早餐，軒仔大表感激道謝︰「熱心人伸出援手，我終於有啖好食。」

謝霆鋒伸出援手，自拍片介紹30秒已可完成的不敗美食。（hinscheung IG）

謝霆鋒究竟搬出何方神聖讓軒仔大為感動？霆鋒親自示範，只需30秒便能有美味早餐︰

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有一晚張敬軒回家後，嬋嬋好熱心問他第二朝想吃什麼早餐？軒仔表示︰「食腸啦，我男神送嗰啲，唔該睇下男神條片。」翌日，軒仔望到「一碟嘢」，問嬋嬋︰「Ahmmm...What happened to these...sausages?」

軒仔對於嬋嬋的早餐傑作，兼煮燶男神謝霆鋒的鋒味粒粒臘腸，只能以一條「心電圖直線」來表達回應。（hinscheung IG）

嬋嬋解釋已跟男神的方法翻熱粒粒臘腸，不過覺得#toohardtoohard （太硬太硬）， 所以她再煮多片刻，跟著再煎香。軒仔回應 #望住呢碟作品我覺得自己見暈， 如果現在有部心電圖機，「我諗條線係直嘅…」

張敬軒面對家傭姐姐的照顧，崩潰等級再進一步解鎖，下圖是他「平靜」的心聲︰

如果相比沒有外傭姐姐照顧的早餐，或者不少打工仔在營營役役忙碌之間，也許是三扒兩撥啃個麵包或公仔麵。又或者對講究早餐質素的人士來說，一份有「儀式感」正正經經的早餐能開啟一天辛勤工作的序幕，並藉此慰勞。

原以為聘請了外傭，便得幫上忙預備好三餐，現實生活中卻事與願違，更誇張是家傭們的創意「神作」︰「水煮咸肉糭」、「清蒸冰皮月餅」、「大蕉娃娃菜薯仔煲豬𦟌」、「淋石屎版釀豆腐」讓僱主哭笑不得。

按下圖看眾僱主分享的外傭暗黑料理 （圖片慎入）︰

【外傭暗黑料理】外傭姐姐傑作「水煮咸肉糭」。（網上圖片）

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