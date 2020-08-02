【女人必學100道菜】嫁得出菜式？炒蛋炒飯煲魚湯6入廚貼士最實際

TVB煮食節目《女人必學100道菜》，自開播以來話題性十足，觀眾及網民各有評價，有聲音指節目經常強調「女人嫁得出菜式」、「嫁得好先要煮得好」、「箍住老公氹奶奶必學菜」云云惹來煩厭，加上教煮速度快如揸跑車，觀眾感到跟不上節奏。但亦有網民指「好睇過肥媽和鼎爺廚房」、「真係教到嘢！」我們歸納今周的6大入廚貼士，當中你覺得是否實用？

江美儀及三姐（劉秀香），二人首度合作主持烹飪節目。（香港女廚王 - 三姐FB）

《女人必學100道菜》，前三集常常強調教煮「女人嫁得出菜式」，但播到第四集的時候，記者留意到主持人以往掛在嘴邊的「嫁得出乜乜」全被消失，節目節奏似乎也放緩些許。先說第四集中一道「夜香花帶子炒滑蛋」，終於見比較易學，並有實用性較強的貼士可供參考，夜香花在6-8 月當造，多配搭冬瓜盅，用於炒滑蛋上也見不錯，沒有違和感。

夜香花帶子炒滑蛋的實用入廚貼士。（《女人必學》影片截圖）

按下圖有「夜香花帶子炒滑蛋」中處理帶子及三姐風格 -- 不拂雞蛋炒雙色滑蛋的入廚貼士︰

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其他實用性較強的貼士包括用水的浮沈原理處理拆魚雲，煲雪白魚湯、炒飯及使魚膠恢復彈性的入廚心得。我們整理以下重點使其更加易學易記。

請按圖看三姐的下廚示範︰

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既有實用性的，亦有讓觀眾傻眼的，例如炮製「夏日咕嚕魚包肉」時，用油泡生果的方式，將燙熱的一大勺油淋在水蜜桃及奇異果上，用油的高溫燙生果，解釋生果再回鑊拌炒時便不易出水。其次，見「素水煮魚（百靈菇）」，主持人將一鍋油（花椒油 、紅椒油 各100毫升） 倒入容易吸油的素菜內，被揶揄為「油出國際、要成桶油煮餐飯」。

「夏日咕嚕魚包肉」的其中一倨步驟用油泡軟生果。

以下部分電視畫面讓觀眾傻眼︰

節目內某部分巧手菜也被網民評為「極離地、要勁揪主婦先煮到」，按下圖看網民如何評價？

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然而，凡事也有雙面刃，部分網民卻覺得《女人必學100道菜》「好睇過肥媽好多！ 唔係睇男女主持打情罵俏」、「好睇過鼎爺廚房，呢啲先至係正常人先會煮到嘅菜」等力撐聲音。

點撃下圖看網民對節目的正面及其他較中性的評價︰

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網民評價。

若為入廚新手，暫時所見節目內某部分菜式太難駕馭，誠如以上網民所說要勁揪主婦才可領略箇中精髓。不過，幸運地亦見幾道顯淺的住家小菜不太複雜及花巧，切合日常生活中會做的菜式。

按圖參考勁揪主婦手工菜食譜︰

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「無論簡單或是複雜的菜式，身邊的人吃得開心，就是煮食的快樂！」-江美儀（elenakongmayyee IG）

以下有入門煮家菜食譜︰

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另有用上龍躉、金華火腿及石祟魚，矜貴或罕見的食材入饌的高級佳餚，其實也見其心思-粗菜細做，炒飯有龍躉、銀針粉配石祟魚、平民冬瓜盅有金華火腿。

按圖睇好比要嫁入「豪」門的佳餚食譜︰

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至於未學懂煮菜做飯是否嫁不出？學懂了又是否嫁得好？女人又是否一定要嫁呢？只想說說，女人學識煮飯也可以為著愛錫自己，對自己好！是否一如傳統所說可以箍住老公？現實因素有太多變幻莫測，女人們不妨深思。