【阿爺廚房】獨門秘方咕嚕菇鮮甜濃郁八寶素湯　3道簡易精緻素菜

教煮
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鼎爺廚藝精湛，平日多煮大魚大肉，難得煮幾道素菜，色香味全，八寶素湯、蜜汁鮮猴頭菇及雪菜毛豆豆腐，簡單中見心思，素湯似肉湯甜，猴頭菇變咕嚕肉，枝豆都可以做餸，阿爺煮素貼士話晒你知。

鼎爺廚房帶來3道美味素菜，提亮精彩的素食煮意。（阿爺廚房影片截圖）

八寶素湯

素湯，沒有放肉的湯。以往不少人認為素湯味寡，沒有味道，但選對湯料，素湯比肉湯更清甜、滋味和少油膩。阿爺的八寶素湯，材料豐富，腰果、栗子、核桃、眉豆、百合和蜜棗都為素湯帶來甜味，腰果、栗子、核桃及眉豆煮湯後均有咬嚼感，質感如肉。此外，有豐富膠質的黃耳，一般來說，價錢比起其他菌耳貴，湯中有黃耳堪稱上素。加配可清熱祛濕的黃瓜，讓八寶素湯更有食療效果。

請按下圖看阿爺食譜及不敗入廚貼士︰

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蜜汁鮮猴頭菇

咕嚕肉是中式名菜，素食版多數用猴頭菇來代替肉。阿爺用到新鮮猴頭菇，蘸粉漿炸脆後酥炸，粉漿如何調配亦有黃金比例可參考。另外，阿爺有獨門秘方用一種食材取締鹽，令咕嚕汁更香更醇。

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雪菜毛豆豆腐

處理醃菜，例如是雪菜，原來有兩步要先做，先去掉多餘的鹹味及鹽分，入饌時才更可口。枝豆即毛豆，記得先汆水才炒，令質地更軟熟，豆身更乾淨。硬豆腐更是菜中精髓，選哪一款豆腐亦有要求，小心思可成就更美味佳餚。

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