【健康食平D】新手入廚4道菜簡單易學　爽口惹味小菜10分鐘開飯

肥媽、陸浩的「食平D」系列來到第9輯，今輯《健康食平D》多用上蔬菜、菇菌、瘦肉及薑蔥香料等食材炮製健康的家常小菜，每集3餸1湯貢獻下廚點子，在家下廚食飯，主打健康食材，增強免疫力齊齊抗疫。

節目不乏肥媽燃手的快速簡易小菜，我們先精選4道簡單易學的開胃惹味小菜，2分鐘學識；10分鐘有得食，適合新手入廚。

《健康食平D》每集3餸1湯，炮製健康的家常小菜抗疫。（TVB影片截圖）

肥媽貫徹開動「煮飯嗱嗱聲」的爽快模式，每集速速煮起3餸1湯跟「阿仔」陸浩開飯，而今輯陸浩明肩負講解食材的健康資訊及入廚小貼士。最有觀賞性的非阿媽戲用雞毛掃教仔，而是令一眾上班族、入廚新手，甚至家傭姐姐可學可跟的簡易速成家常菜，大台將每道菜的影片輯至2-3分鐘，基本上趁此數分鐘的時間已大概拿捏到如何入手開煮。

簡易速成的家常菜觀賞性高，令上班族、入廚新手及家傭可易學易跟。（TVB影片截圖）

由於菜式甚多，我們先精選4道簡單易學、爽口惹味的家常菜，包括蘑菇炒蛋、韓式金菇煎餅、麵醬茄子炒雞丁及韓式泡菜豬肉飯，節錄各自的做法及入廚與健康貼士，讓一眾新手或大忙人可作參考。

蘑菇炒蛋

蛋料理甚受大眾歡迎，炒滑蛋簡易快捷，絕對是入廚首選，很多人也許做過蘑菇炒蛋，肥媽對於去掉蘑菇的「木糠味」，提議用3樣材料一起炒可幫手去除。至於保持炒蛋嫩滑，蛋漿下鑊後應如何處理？

按圖有蘑菇炒蛋的做法及貼士︰

+ 10 + 9 + 8

韓式金菇煎餅

金菇也是備受喜愛的食材，它的營養價值高，可促進免疫力、降血脂、平衡血糖、預防便秘、促進智力發展及有助減少腸道內的脂肪。金菇除了成火鍋料、肥牛卷及炒菜外，原來可做成韓式煎餅。

按圖有韓式金菇煎餅的做法及貼士︰

+ 8 + 7 + 6

麵醬茄子炒雞丁

麵醬即甜麵醬，肥媽多加了另一種醬料與之配搭，令本來已是香口的家常菜餚更添香濃惹味，用來炒茄子及雞丁，超簡便的小炒，隨時新手成大廚。

按圖有麵醬茄子炒雞丁的做法及貼士︰

+ 6 + 5 + 4

韓式泡菜豬肉飯

Kimchi韓式泡菜是一眾韓國「臉蛋天才」的家鄉菜，抗疫期追韓劇的熱潮又再升溫，邊煲韓劇；邊牽起想食「韓國嘢」的衝動，用泡菜及豬腩肉粒拌飯，加誘人的拉絲芝士，緊貼韓國新舊fusion交融的創意料理潮流。

按圖有韓式泡菜豬肉飯的做法及貼士︰

+ 10 + 9 + 8

參考資料︰《健康食平D》