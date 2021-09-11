飲食熱話｜飯煮好掀蓋現驚人畫面！家人嚇呆：不是說好半杯米嗎？

隨著科技進步，做家事都靠機器就可以完全搞定，煮飯也不例外，每戶家庭一定都會有一個電飯煲，只要將米跟水放進去再打開開關就可以煮出香噴噴的米飯，但若沒控制好米跟水的量就可能會出錯。一名網友在Facebook貼出家裡電飯煲的照片，只見打開後米飯爆量讓他看了超傻眼。



從原PO在Facebook「家常菜」貼出的照片看到，電飯煲一打開，內鍋裡的米飯滿到爆出來，沒想到往上一看，電飯煲煲蓋內側也全都塞滿，誇張景象讓他非常傻眼，直呼「這到底是怎麼煮的，不是說好半杯米嗎？」

▼按下圖看清驚人飯量畫面、網友們留言👇👇👇

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照片讓許多人看了都笑翻，「原來是傳說中的聚寶鍋，別拿來煮飯了，放些別的金銀寶進去吧」、「第一次看到電鍋（電飯煲）吃飯吃到吐」、「隔離14天的飯一次煮了？」、「這電子鍋（電飯煲）跟我們家的一樣，我看了一下PO文者，確定這不是我女兒」、「以後還是別做家事了」、「原來炸鍋是這樣啊，第一次見識到」。

還有網友猜測到底是放了多少量的米，「這是半鍋米吧」、「是半缸米吧？我比較好奇到底煮這鍋飯的人是誰？」、「是聽成『半鍋米』嗎？」、「半杯聽成8杯了」、「應該是煮半包米吧？」、「你家是什麼樣子量米杯？」、「內鍋半杯沒錯啊」、「你的半杯是用鍋子的半杯嗎？」

▼煮飯4技巧提升香甜口感（按圖看清👇👇👇）

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