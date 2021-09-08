消暑食譜｜涼拌素雞清爽又開胃！凍食一樣好味道零廚藝輕鬆上手

素雞是以豆腐皮作為主要原料，將豆皮捲成圓棍形，然後煮熟切片，在油裡過一下，然後加調料炒，當然也可以做成其他形狀，如魚形，蝦形等，而豆乾是以大豆為原材料，通過浸泡、研磨、出漿、凝固、壓榨等工作流程，生產加工而形成的。



「涼拌素雞」是台式自助餐店經常會出現的一道菜，因為不僅烹調方便，而且還是人人都可接受的一道菜，因此一名社員於廚藝公社分享這道菜的料理方式，標榜零廚藝也可以輕鬆上手、清爽開胃道讓人在炎炎夏日不至於熱到食慾不振。

▼涼拌素雞食譜（按圖看清！👇👇👇）

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素雞切片川燙泡冰水，青瓜切片抓鹽沖水，小魚乾也燙水瀝乾備用。

調味料：大蒜、糖、白胡椒粉、芝麻油、鮮味炒手、芫荽、蔥、辣豆瓣醬

全部少許按各人鹹淡口味斟酌下，全部食材加調味料，拌勻就好囉～我做了兩種（一個是有加小魚乾、青瓜口味）另一個沒有。

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