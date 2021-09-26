車輪餅食譜｜韓國甜品達人教整大判燒　免焗爐機器一隻鑊仔搞掂！

車輪餅，你有吃過嗎？它有好幾個別名，大判燒、今川燒、紅豆餅等等，這種小食屬於日本和菓子，經發揚光大後在香港、台灣、韓國等地都有售，如台灣夜市就有許多車輪餅攤檔，香港長洲亦有一檔由日本婆婆經營的紅豆餅店相當聞名。要自己製作車輪餅原來不難，不但不需要焗爐，就連你沒有的那些大型模具，都輕易找到替代品。有韓國烹飪YouTuber就拍片自製車輪餅，影片發佈1個月，已有726萬人睇過，你也馬上把製法學起來吧！



車輪餅的外皮主要以麵粉、雞蛋、牛奶、糖等製成，裡面夾著吉士、紅豆等餡料，近年更是愈出愈多新花樣，如：黑糖珍珠、OREO等等。擁50萬訂閱的韓國烹飪YouTuber 식탁일기 table diary，月前就在頻道內示範吉士車輪餅的做法，講明免焗爐、免機器，法寶是一件平靚正廚具。影片發佈1個月，已獲726萬來自世界各地的點擊，究竟車輪餅要怎麼做？

自製的車輪餅，又名大判燒，裡面是傳統的吉士餡。（YouTube截圖：식탁일기 table diary）

車輪餅模具：平底鑊？

車輪餅主要分成兩部分，一是低筋麵粉等製作的麵糊，亦即餅皮，二便是吉士餡料。記者綜合「식탁일기 table diary」的吉士車輪餅，發現主要有6大貼士，而大家最關心的相信肯定是模具。車輪餅的形狀是很工整的圓形，外面的舖頭用的是很大型的模具，一次製作幾十個，有的更先進甚至會用機器製作，一般家庭根本用不著。「식탁일기 table diary」就指自己之前買了一隻煎蛋專用的平底鑊，一隻鑊分成4份，本來是幫大家煎出超完美的圓形煎蛋，但該位YouTuber買回去後卻很少用，後來發現它的大小正好跟車輪餅差不多，又耐煎，索性就用它試著做車輪餅，結果十分成功！

這些一分為四的平底煎鍋並不難買，它原本是製作煎蛋，一次可煎四隻，但這位YouTuber就把它好好善用，製成車輪餅，效果很好。（YouTube截圖：식탁일기 table diary）

請按下圖睇식탁일기 table diary示範的吉士車輪餅製法：

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輕輕按壓下去，車輪餅立即爆餡！（YouTube截圖：식탁일기 table diary）

吉士車輪餅



材料：

低筋麵粉180克

雞蛋2隻

牛奶200克

糖30克

鹽2克

菜油30克

泡打粉3克



吉士醬：

蛋黃3隻

牛奶300克

糖60克

粟粉20克



做法：

1.先製作麵粉，打兩隻蛋，與糖、鹽混和攪勻，加牛奶後倒入量杯攪勻備用。

2.在另一隻碗裡放入低筋麵粉，並混入泡打粉，將剛材放在量杯中的麵糊漿倒入麵粉，一邊持續攪勻，防止麵粉結塊。

3.麵糊攪至幼滑狀後，加入菜油，倒到量杯中備用。

4.接著製作吉士餡，先打三隻蛋黃，再加糖，攪拌至顏色明顯變淺，再加粟粉攪至稠身狀態。

5.鍋中倒入牛奶，加雲呢拿精，小火煮至鍋邊的牛奶微微起泡，便可關火。

6.牛奶與蛋黃糊攪拌，倒入鍋中開中火煮，期間持續攪拌防止黐底或煮焦。

7.關火並取走鍋，在吉士糊鋪上保鮮紙，放涼及於雪櫃冷藏20分鐘，後取出再攪鬆。

8.將麵糊倒入煎蛋平底鑊至半滿，小火煎，用擀麵棍順住同一個方向輕攪麵糊，讓模具的邊位都沾上薄薄的麵糊，當麵糊開始凝固，用牙籤在邊位劃一團，起出車輪餅。

9.車輪餅煎至顏色均勻後，將吉士醬舀在車輪餅中間，蓋上另一塊車輪餅，輕輕壓實定型，多煎兩分鐘即成。



不失敗秘訣：

*無低筋麵粉，也可用中筋麵粉替代。

*麵糊倒入煎蛋鑊時，別倒得太滿，要留空間放吉士餡。

*用擀麵棍順住同一個方向輕攪麵糊，目的是讓模具的邊位都沾上薄薄的麵糊，方便包住餡料。若沒有擀麵棍，可用匙羹代替。

*用牙籤在模具邊位刮一圈，有助轉動或起出車輪餅。

