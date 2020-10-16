【懶人食譜】新手都成功！4個步驟焗半熟芝士撻

撰文：開講Opentalk
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編按：半熟芝士撻香濃軟滑，一咬開濃厚的芝士在半融之間，啖啖滋味。即看下文作者如何以簡易方法，製作這款香噴噴又「芝」味滿分的甜品吧！
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日式芝士撻令人一試難忘。（資料圖片）
大時大節，少不免與好友相聚。可惜疫情持續，原本的BBQ計劃落空，只好在家吃。不想全部叫外賣，於是決定做個好看、好吃又簡單的飯後甜品，最適合派對了！
到烘焙店購買現成的撻皮，一盒15個，非常方便。芝士餡的製作亦很簡單，碰巧家中用剩212克的忌廉芝士，我便直接用了，當然大家可以直接用250克一盒的忌廉芝士，影響不大的。
撻皮正常來說有15個，可惜我弄爛了一個。（作者提供）
剛出爐的半熟芝士撻（作者提供）
食譜：
現成撻皮：15個
忌廉芝士：250克
動物性鮮奶油：100克
糖：50克
牛奶：30克
粟粉：2茶匙
檸檬汁：5毫升
做法：
1. 忌廉芝士於室溫放軟，把全部材料拌勻，放入唧袋，再平均唧進撻內。
2. 把芝士撻放入雪櫃雪藏半小時以上。
3. 食用前在芝士撻的表面掃上蛋液。
4. 焗爐預熱220°C，芝士撻放上層，焗約7分鐘即成。
芝士撻放上層更易上色。（資料圖片）
內容提供：Suey Homemade
作者Facebook專頁：Suey Homemade
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