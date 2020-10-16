【懶人食譜】新手都成功！4個步驟焗半熟芝士撻

編按：半熟芝士撻香濃軟滑，一咬開濃厚的芝士在半融之間，啖啖滋味。即看下文作者如何以簡易方法，製作這款香噴噴又「芝」味滿分的甜品吧！

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

文章原文刊於01開講

日式芝士撻令人一試難忘。（資料圖片）

大時大節，少不免與好友相聚。可惜疫情持續，原本的BBQ計劃落空，只好在家吃。不想全部叫外賣，於是決定做個好看、好吃又簡單的飯後甜品，最適合派對了！

到烘焙店購買現成的撻皮，一盒15個，非常方便。芝士餡的製作亦很簡單，碰巧家中用剩212克的忌廉芝士，我便直接用了，當然大家可以直接用250克一盒的忌廉芝士，影響不大的。

撻皮正常來說有15個，可惜我弄爛了一個。（作者提供）

剛出爐的半熟芝士撻（作者提供）

食譜：

現成撻皮：15個 忌廉芝士：250克 動物性鮮奶油：100克 糖：50克 牛奶：30克 粟粉：2茶匙 檸檬汁：5毫升

做法：

1. 忌廉芝士於室溫放軟，把全部材料拌勻，放入唧袋，再平均唧進撻內。

2. 把芝士撻放入雪櫃雪藏半小時以上。

3. 食用前在芝士撻的表面掃上蛋液。

4. 焗爐預熱220°C，芝士撻放上層，焗約7分鐘即成。

芝士撻放上層更易上色。（資料圖片）

內容提供：Suey Homemade

作者Facebook專頁：Suey Homemade

精選開講文章：

超級種子全麥麵包（全素）

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）