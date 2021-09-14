【香蕉班戟食譜】香蕉班戟2種材料免麵粉　10分鐘甜品懶人必學

很多女生愛在家中做甜品，有些人即使平日甚少入廚，卻會試著自己烘焙，焗蛋糕、整甜點，不過筆者不是這類人，因為覺得做甜品很麻煩，太多材料要準備。然而，網絡上卻流傳著一個只需2種材料就做到的香蕉班戟，連麵粉都不用，筆者於是試著實試，究竟能否成功？

攝影：鄧穎琪



網絡上一直流傳一種只需2種材料就做到的香蕉班戟，班戟是類似熱香餅的質感，單靠香蕉與雞蛋即可完成，一丁點麵粉都不需要，即使對麩質敏感的朋友都可享用。記者照著網上的影片教學，親自試了一次。

有YouTuber照著食譜，僅用雞蛋和香蕉就做出香蕉班戟。（YouTube截圖：Essen Rezepte）

請按下圖睇筆者實試「2種材料做香蕉班戟」：

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除香蕉外，加上楓糖漿或蜂蜜等，美味加倍。此外，也有人會配其他水果或是朱古力漿、肉桂粉、糖霜等。

筆者實試後，歸納出一些小貼士。首先，用牛油起鑊煎班戟會更香，但就容易焦燶，建議同時加些菜油。其次就是有時煎班戟時，未必每次都能成功翻面，有可能會在翻面過程中把班戟弄散，建議比較生手的讀者，可以用兩個鑊鏟或其他工具輔助。

2材料班戟味道如何？

筆者試食後就覺得，它雖然外觀跟一般的香蕉班戟相像，但吃起來始終有分別，例如：沒有了平時熱香餅的煙韌口感，比較腍和鬆散。味道方面，則有少少似香蕉味的蛋餅、蛋皮。這個食譜的確方便，尤其是趕時間時，都能快速備好早餐，不過總的來說，還是平日的班戟口感較佳。

簡易版香蕉班戟十分方便，但口感就差了點煙韌感。

如果你本身也喜歡吃班戟或香蕉甜品，不妨也參考一下以下食譜。

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【香蕉班戟食譜】

1人分量 1級難度 10分鐘

材料：

熟香蕉1條

雞蛋2隻



做法：

1.先將1條香蕉切片，放入大碗備用。

2.兩隻雞蛋拂勻，加到香蕉中，用手提攪拌器或攪拌機拌勻。

3.易潔鑊燒熱，以牛油或菜油起鑊，倒入香蕉蛋漿，小火煎至一面凝固，翻面再煎至另一面凝固。

4.香蕉班戟上碟，伴以香蕉或楓糖漿等裝飾，即成。

不失敗秘訣：

*選取熟的香蕉較好。

*假如家中沒有攪拌機，可用叉子將香蕉壓爛。