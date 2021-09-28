魷魚遊戲｜韓國椪糖爆紅　製法簡單只需2種廉價食材挑戰死亡遊戲

Netflix原創劇《魷魚遊戲》，一幕幕狂噴血的畫面，讓全球吹起「魷魚熱潮」，跟《魷魚遊戲》相關的商品，包括戲服、韓國傳統鐵飯盒和椪糖材料包，在著名的網購平台中也可發現。連帶街邊小吃「韓國椪糖」也隨著戲劇爆紅，學「紅衣人」製作椪糖不是夢，食譜材料十分簡單。



本來純真的椪糖，卻成了《魷魚遊戲》中殘忍的關卡。（《魷魚遊戲》影片截圖）

韓國馳名生活雜物館10X10，深受當地年輕人及遊客喜愛，也因應風潮推出「玩具總動員椪糖組」售₩18,000韓元（約$118.2港元），大家在家可以試做，體驗劇中的玩家拿針要完好無缺挑出圖案的刺激感，10分鐘的遊戲時間，生死尤關。

第一男主角「奇勳」在不知就裡下選了最困難的雨傘。（《魷魚遊戲》影片截圖）

2種食材製韓國傳統小吃

《魷魚遊戲》中「韓國椪糖」是第二關遊戲，糖餅印上了三角形、圓形、星形與雨傘四種圖案，玩家必須用細針將圖案完整刮下才能活命。椪糖是韓國的傳統小點心，食材只有砂糖及梳打粉，道具使用特大湯匙、牛油紙、壓餅器及繞了圖案的鐵線或曲奇模。

「奇勳」發現了「椪糖」遊中過關的秘訣，生死關頭下活命。（《魷魚遊戲》影片截圖）

椪糖做法

首先將砂糖倒入大湯匙，加熱融化，稍微攪拌避免燒焦。等到湯匙內的糖全數融化後，加少量梳打粉（太多會很苦），快速攪勻。梳打粉與糖的酸會發生化學反應，並產生微小的二氧化碳氣泡，它使焦糖變得更光滑及輕飄飄似的，焦糖顏色由深啡變淺啡。當焦糖變色後，倒在牛油紙上，約20-30秒稍為凝固不黏之後，用壓餅器壓扁，再輕壓上圖案，待涼完成。除了直接吃，椪糖有焦糖香，可配合咖啡或飲料享用。

按圖看椪糖的做法👇👇

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韓國生活雜物館10X10，因應《魷魚遊戲》的風潮推出「玩具總動員椪糖組」。（韓國10x10圖片）

注意以下有劇透👇👇

本來純真的椪糖，卻成了《魷魚遊戲》中殘忍的關卡，「紅衣人」奉負責人之命，熬煮糖漿準備「椪糖」遊戲，被劇中女主角「姜曉」無意間偷看到，在第二男主角「尚祐」追問下，悄悄地告訴了他看到的事。「尚祐」回想起童年時關於糖的小遊戲，並刻意隱藏猜對了遊戲的想法。其他玩家在不知就裡下隨機挑選一個圖案︰三角形、圓形、星形或雨傘。「椪糖」中最易過關的是三角形，最困難的是雨傘，原因是參加者必須要用針完整地取出糖餅上的圖案，不能有絲毫破損。不能完成任務的人，會即時被就地槍殺。第一男主角「奇勳」選了雨傘，生死關頭之際，他發現自己流下的汗水可以融化糖餅，於是他決心一搏用舌頭不斷舔糖餅，折痕因為較薄及脆弱的關係會率先被融掉，此舉可更輕易及完好地取出糖餅上的圖案。最後，「奇勳」在10分鐘內順利過關活下來。

