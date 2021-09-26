凍肉解凍貼士｜凍肉硬過石頭5分鐘速融雪！1招顏色營養不失似鮮肉

平日煮飯做菜，如果急住用肉，卻又忘記解凍，以下實用的方法在網絡上流傳甚廣，說是不管凍肉有多硬，5分鐘便可融雪，並且不會改變肉的營養及色澤好比新鮮肉。



將凍肉快速解凍，坊間及各界煮食達人都有自己的意見及方法。這裡講的是豬肉、豬骨、牛肉、雞肉之類，海鮮例如蝦、蠔不在此列。將冷凍至結冰的肉類融解不外乎用鹽、醋、冰、水，或用兩隻鋁鍋夾住凍肉。因此一大塊用於煲湯的豬𦟌及豬骨，任由形狀是岩岩巉巉，凹凸不平都可以在短時間內融開，凍肉快速回軟，不用放於雪櫃下格中等十幾小時自行融雪。

快速解凍肉又有新點子，鹽、醋、啤酒、凍水和鋁盤，五大夾擊下，5分鐘解凍一大塊豬肉。（資料圖片）

講究速效的都市人，快速解凍肉類的方法是入廚必學的智慧，於是網路上教大家生活小貼士的網紅及講者通常都教大家極速解凍肉類，以下就是十分實用的例子，解凍一大塊豬肉只用了5分鐘，長則10分鐘。

按圖看5分鐘解凍神技︰

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首先準備一個盤，最好是鋁或不鏽鋼的，將要溶雪的凍肉擺入盤中，灑上食鹽，倒入白醋，倒入些許啤酒，啤酒的作用可以提鮮去腥。然後，倒入冰涼的涼水，千萬不可用熱水，若果用熱水只能融化肉表面上的冰，無助凍肉中心解凍，還會影響口感。

接著放另一個鋁或不鏽鋼盤，壓在凍肉上。鋁有很強的導熱性，可以迅速將肉的表面溫度與周圍空氣保持平衡，從而加速凍肉解凍。另外，食鹽可以降低冰點，加速冰的融化。白醋裡有冰醋酸，可降低水的冰點。利用以上方法，慢則3至5分鐘，快則10分鐘可快速解凍肉類。顏色新鮮，營養不失。

以後購買後的鮮肉，若果未能一次用完，建議將肉切細成一份一份，並放入保鮮袋密封，寫上購買日期，那就不用一大塊來解凍，節省時間。用多少，取多少，也減低凍肉來來回回要解凍、急凍的程序，減少受細菌及病菌污染的風險。

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參考資料︰生活小幫手安姐小紅書