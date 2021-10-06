醫醫我不想再病了｜櫻桃雜果汁防痛風　6款水果護關節車厘子最好

痛風症是常見的關節炎，全名是「痛風性關節炎」，高嘌呤的食物是痛風症元兇，TVB節目《醫醫，我不想再病了》邀請營養師介紹由5款水果合成的鮮果汁，適合痛風患者飲用。



痛風症成因 不良飲食習慣

高嘌呤的飲食習慣包括經常飲酒、常吃動物內臟、肉類、海產貝類、多吃火鍋及盆菜等。在正常情況下，嘌呤會形成尿酸並經由腎臟排出體外，當身體的尿酸過多，會在體內累積成結晶體，沉積在關節處，引致關節發炎和劇痛。由於尿酸通常向下流，因此痛風大多數是下肢關節疼痛，常受影響的身體部分包括膝蓋、腳踭、腳趾，其次是手指和手肘，40歲以上人士更應留意日常飲食習慣。

車厘子有益於關節健康。（VCG）

6款水果對關節有益 車厘子效果最出色

據美國關節炎基金會資料顯示，關節炎飲食有多項食物建議能有助抗炎及紓緩關節不適，眾多水果中，有6款水果對關節有益，幫助抗炎，以車厘子的效果最出色。據美國國立衛生研究院資料，發現進食車厘子有效減輕16項研究中的11項炎症，車厘子在幫助抗炎、助細胞抗氧和預防慢性疾病上有不錯的效果。

按圖了解對關節有益的6款水果及原因（排名不分先後）︰

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1.車厘子

2.士多啤梨

3.牛油果

4.紅桑莓

5.提子

6.西瓜



櫻桃雜果汁：車厘子、奇異果、士多啤梨、藍莓及西柚

註冊營養師陳穎心於《醫醫，我不想再病了》亦推介食用車厘子，並建議一款較低果糖含量的「櫻桃雜果汁」，由5款水果︰車厘子、奇異果、士多啤梨、藍莓及西柚攪拌而成，連果肉一起飲用最有益。陳穎心營養師指車厘子最能減低嘌呤製造，並含豐富的抗氧化物，特別是多酚、花青素、類黃酮和維他命C。

維他命C令尿酸更易排出體外，因此果汁中的奇異果、士多啤梨、藍莓及西柚也是富含維他命C的水果，而尿酸高及患痛風症的人士宜食用果糖（Fructose）含量較低的生果，因為進食過多果糖亦容易導致尿酸過高。

註冊營養師陳穎心於《醫醫，我不想再病了》推介「櫻桃雜果汁」，並指車厘子最能減低嘌呤製造。（Sharon Chen/Unsplash）

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參考資料︰TVB《醫醫我不想再病了》/養和醫院資訊