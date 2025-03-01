風濕性關節炎｜潮濕易發作？營養師推5食物紓緩1款抗炎減軟骨破壞

撰文：黃翠衣
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天氣潮濕，天天相對濕度都80%以上，這時最容易誘發風濕關節痛。中醫認為是「風、寒、濕」等外邪侵入身體，而體內正氣不足所導致。而營養師則解釋，當潮濕的天氣氣壓下降時，關節內的壓力也會增加，因而令已消炎的關節及組織產生膨脹，令本身已有慢性關節痛的人，痛感加劇。飲食方面，可以如何紓緩？

氣候潮濕易引發風濕及關節痛的問題，注意飲食可紓緩痛症。(photoAC)

風濕關節痛飲食宜忌｜多吸收３大營養素

資深營養學家伍雅芬（Arlene）認為有風濕關節痛患者，應該注意體重，盡量減膝蓋承受的壓力，免關節受壓。此外，也可靠攝取以下三種營養素，或進食富含那些營養的食物來紓緩。

按圖了解更多關於風濕關節痛的飲食宜忌︰

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減少風濕關節痛３大營養素

1 奧米加3脂肪酸：有助抑制一般炎症，減少關節疼痛和僵硬。
食物：奇亞籽、亞麻籽油、深海魚

2 硒：是一種控制自由基的營養物質，自由基可損傷身體組織，包括覆蓋在關節骨端的組織，並導致類風濕關節炎。
食物：堅果

3 多酚：是抗氧化劑之一，亦被認為可減少炎症和減緩軟骨的破壞。
食物：綠茶

風濕關節痛忌吃食物

1 高糖：高糖分食物會增加炎症機會，高糖食物包括汽水、蛋糕、甜品等。

2 高鈉：攝取過量鈉質會增加關節儲存水分，令疼痛加劇，高鈉食物包括鹹魚、鹹菜、臘味、罐頭、薯片、話梅等；高鈉調味料，如豉油、腐乳、蝦醬。例湯、撈汁、湯底也應減少。

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