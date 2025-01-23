車厘子功效｜減痛風發作35%！護心降血壓6好處　3類人不宜免傷腎

農曆新年前後，市面愈來愈多車厘子出售，分別來自智利、美國及澳洲等地，車厘子於當造期間，售價亦相對便宜。如何揀選品質好的車厘子？車厘子營養價值高，6大健康好處要知道。



車厘子主要有兩大類，甜車厘子及酸車厘子，在北美許多地區，夏季是車厘子當造的旺季，華盛頓、加州及俄勒岡州等盛產甜車厘子；密歇根州、紐約州及猶他州等產酸車厘子。在澳洲和新西蘭，車厘子在12月下旬收成，在他們的聖誕節中常見。

車厘子營養｜治失眠關節炎6功效抗血壓即見效 6品種夏天吃哪種

車厘子在夏季收成。（VCG）

選購車厘子｜留意莖梗 勿空肚吃

選購車厘子時，挑選莖梗新鮮，色澤深紅，果實飽滿，表皮光澤有彈性，沒有損傷的車厘子為佳。當車厘子梗發黑，表面暗淡及發黏，已經不新鮮，不宜食用。清洗時，用軟毛刷輕刷表面，用水浸泡約10分鐘更好。此外，別空腹吃車厘子，否則胃酸與車厘子中的果膠結合，或引起消化不良或腹瀉等不適。

莖新鮮，色深紅，果實飽滿，表皮光澤有彈性，沒有損傷的車厘子為好。（VCG）

車厘子功效｜抗炎抗氧化６大好處

據外國知名健康網站引述2018年發表在《營養雜誌》（Nutrients）上關於車厘子對健康的好處，總結及發表了29項人體研究的結果，發現食用車厘子對健康有積極正面的作用。例如有助減少細胞氧化，抗炎症，減輕運動引起的肌肉酸痛和強度下降，助降低膽固醇，降血壓，改善關節炎症和睡眠不足。

請點擊下圖了解車厘子6大健康好處︰

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1 提升免疫力

一杯約154克的車厘子，約有97千卡，維他命C豐富，佔每日建議需要的18%，並有豐富的纖維及鉀質。維他命C有助維持免疫系統和皮膚健康，而鉀質可助維持正常的神經功能及調節血壓等。

2 抗氧化延緩衰老

車厘子有豐富的花青素及抗氧化物，特別是多酚，有助對抗自由基侵害，抗氧化物也有助延緩衰老。可預防慢性疾病，包括心臟病、糖尿病和某些癌症。據美國國立衛生研究院資料，發現食用車厘子有效減輕16項研究中的11項炎症。

3 減少肌肉疼痛

車厘子中的抗炎和抗氧化化合物可能有助於緩解運動所引起的肌肉疼痛、損傷和發炎。特別是濃縮車厘子汁可加快肌肉恢復，減少運動引起的肌肉疼痛，有助改善運動表現。

4 護心臟降血壓

車厘子富含鉀，有助從體內去除多餘的鈉，從而調節血壓。豐富的多酚有助減輕慢性炎症發生的機會，有助保持心臟健康。

5 改善痛風關節炎

車厘子有助抗炎及降低體內的尿酸水平，或能減輕由於體內積聚而引起的關節炎及疼痛的症狀，例如關節腫脹、發炎和疼痛。據美國國立衛生研究院資料，研究633名痛風患者，於2天內食用車厘子，有助降低痛風發作的風險達35%。

6 改善睡眠質素

按歐洲營養學雜誌的發現，車厘子含有抗炎化合物和褪黑激素，有助改善睡眠質量。

車厘子功效｜3類人慎吃免傷腎

雖然車厘子有豐富的營養，但以下3類人不宜多吃車厘子。如有問題，請向專業醫生請教。

按圖了解忌吃車厘子的3類人士︰

1.車厘子的纖維量高，消化系統不良的人多吃會減輕腹脹脹氣及腹部綜痛。

2.患有車厘子過敏的人會感到呼吸急促、呼吸困難和出現紅疹。

3.車厘子的鉀質高，腎功能不好的人體宜少多吃。

參考資料︰Healthline / 歐洲營養學雜誌 / PUB MED / Livestrong / Dr.AXE