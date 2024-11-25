梅乾功效｜降血壓助防胃癌4好處　醫揭3食法增營養 日食幾粒最好?

梅乾，把熟成的梅用鹽醃3-5日再讓太陽曬乾便完成。醃製食物向來都給人不健康的感覺，多吃無益，不過原來適當進食梅乾會為身體帶來益處，而且更有助預防胃癌。到底一日吃多少粒才不過量且為身體帶來好處？



梅乾功效｜梅乾4大好處

梅乾，是日本人最愛送飯的小菜之一，由於味道豐富放入飯煲一同烹煮或是握作飯糰也令白飯增添味道。除了增添味道外，食用梅乾也有不少好處，日本醫學節目《健康原因講多D》曾邀請和歌山縣立醫科大學宇都宮洋才准教授講解食用梅乾的4個好處：預防高血壓同動脈硬化、抑制血糖上升、燃燒體內脂肪細胞及預防胃癌。

雖說梅乾是醃製品，但它的健康價值原來好高。（資料圖片/歐嘉樂攝）

梅乾含有的鹽分比較多，身體攝取過多鹽分會引致高血壓及水腫，不過宇都宮教授指梅乾中的鹽分原來不會引致高血壓，反而有助預防高血壓。除此之外，教授更研究出梅乾內其他成分都對身體有正面影響。

請按圖看進食梅乾對身體的4大益處：

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梅乾功效1｜防高血壓、血管老化

身體內有一種促進血壓上升的荷爾蒙，名為血管張力素二型。梅乾內含有的成分有助抑制這種荷爾蒙的作用。節目組到和歌山縣南部町進行調查，量度當地每日吃梅乾的長壽人士的血管年齡。結果指22位健康長壽人士的血管年齡全部都比實際的年齡輕，最大差距是年輕10歲。

梅乾功效2｜抑制血糖上升

梅乾內含有齊墩果酸成分，有助抑制幫助人體吸收糖分的酵素，從而令糖分在身體內可以慢慢被吸收。節目組邀請4位20-50代的成人，分別測試飯前吃梅乾及沒有吃梅乾的血糖上升分別。結果顯示3位測試者在飯前吃梅乾後，血糖上升的數值比沒吃的有明顯下降。

梅乾功效3｜燃燒體內脂肪細胞

梅乾內含有香蘭素的成分，有助燃燒人體脂肪細胞，令細胞變得更加細。若想梅乾的香蘭素成分增加，宇都宮教授指可以將梅乾先加熱才進食，加熱後香蘭素會增加約1.3倍。除了將梅乾略煎或利用微波爐加熱，亦可以利用它入饌以增加香蘭素。

梅乾功效4｜助抑制幽門螺旋菌

數據指日本有約99%的胃癌是由為幽門螺旋菌感染。人體感染幽門螺旋菌後便會破壞胃黏膜細胞，引起嚴重發炎，而受傷的胃部有可能出現癌症。梅乾內含有梅木酚素，具強烈的抗氧化作用，有助抑制幽門螺旋菌在胃部的活動。

顯微鏡下，幽門螺旋菌加入梅萃取物後，細菌的活動能力明顯下降。當梅木酚素的濃度愈高，幽門螺旋菌的活動能力愈低。不過仍在實驗階段，但其他研究指每日有吃梅乾的人胃部情況比沒有吃的理想。

梅乾日食幾多粒、幾時食最好？

儘管梅乾的好處多，但食用過量都會帶來反效果，宇都宮教授建議每日食2粒梅乾是比較理想，最好每日習慣性地食用是最能為身體帶來益處。不過，始終屬醃製食物其鹽分含量也不可忽視，宇都宮教授指購買時可多注意營養標籤，選減鹽的梅乾。

宇都宮教授建議每日食2粒梅乾是比較理想，最好每日習慣性地食用是最能為身體帶來益處。（《健康原因講多D》影片截圖）

請按圖看宇都宮教授對選擇梅乾的建議：

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宇都宮教授指現今的現成梅乾一盒的含鹽量大約是3%-5%。購買前可留意營養標籤，例如此盒梅乾每100克含有3克鹽分，內有10粒，一粒約0.3克鹽分。換句話說食用2粒只攝取了0.6克，也只是攝取了不足1克鹽分。