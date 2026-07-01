夏天蔬菜｜日本100位醫生票選5夏天有益蔬菜紅椒車厘茄＋建議食法

夏天蔬菜｜所謂不時不食，除了當造蔬菜份外美味，也能為身體攝取各種營養，增強抵抗力，抵抗季節疾病或紓緩季節帶來的不適。日本醫學節目《健康原因講多啲》邀請了100位醫生選出5款「夏天有益蔬菜」，講解當中原因及如何烹煮好好保留食物中的營養。



夏天養生｜夏天蔬菜改善暴躁疲倦

養生需保持均衡飲食，及攝取足夠營養便是維持健康的方法，藥食同源，好像是中醫才有的概念。但原來日本醫生們都認為不同季節都有對應的有益蔬菜，有助維持健康，以夏天為例，有不少蔬菜可助改善因炎熱而引起的疲倦，及減低夏天暴躁的情緒。

日本醫學節目《健康原因講多啲》邀請了100位醫生選出5款「夏天有益蔬菜」。（《健康原因講多啲》截圖）

夏天養生｜100位醫生選出5款夏天有益蔬菜

100位醫生選出的5款夏天有益蔬菜中，筆者發現部分屬紅色食物，不禁令人想起中醫建議夏季宜多吃紅色食物養心，究竟還有什麼食物是適合夏天食用？《健康原因講多啲》節目組邀請了東京大學醫學部附屬病院兒料醫生伊藤明子為觀眾講解，她更指出若攝取少量的蔬菜會令腦部認知機能及記憶力下降。

東京大學醫學部附屬病院兒料醫生伊藤明子為觀眾介紹5款「夏天有益蔬菜」。（《健康原因講多啲》截圖）

請按圖看100位醫生選出的5款「夏天有益蔬菜」：

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日本100位醫生票選：5大夏天有益蔬菜

第5位：紅椒

在眾多顏色的燈籠椒中，紅椒的營養素是最多的。紅椒含豐富維他命C，1個的維他命C含量已等於15個番茄的維他命C含量。攝取足夠的維他命C有助皮膚保持彈性及美白作用。

伊藤醫生建議：以汁煮的方式烹煮紅椒是最能保留當中的營養。因汁煮方式可以把湯汁一併吃掉，等同將溶在水中的水溶性維他命C一同吸收。相反，略略烚煮後將水倒出，會令當中水溶性維他命C流失。此外，將紅椒打直切比打橫切的味道來得更甜。

第4位：車厘茄

與番茄相比，同樣100克的車厘茄所含量的茄紅素是番茄的3倍。攝取茄紅素有助消除身體內的自由基，防止炎症。車厘茄富含膳食纖維，除了防止便秘外更有助提升免疫力。同時攝取足夠的膳食纖維也可調整腸道環境。

伊藤醫生建議：將車厘茄切開食用更能吸收茄紅素。當車厘茄切開，細胞壁會受到破壞令營養素能夠滲出。不過需留意接觸到空氣的茄紅素會隨時流失，因為切開建議即時食用。

第3位：青紫蘇／大葉

青紫蘇的香氣來至紫蘇醛的成分，具有抗菌作用能夠預防食物中毒。青紫蘇所含的胡蘿蔔素比胡蘿蔔還要高，有護眼及抑制炎症的作用。

伊藤醫生建議：將青紫蘇切碎生食或者油拌是最能發揮當中的營養。因最大的營養是來至香氣，切碎更能令香氣釋出，有助預防身體產生老化，繼而間接預防不同的疾病。

第2位：枝豆

枝豆富含蛋白質，有助增強肌肉及預防苦夏。苦夏就是指在進入夏季後由於氣溫升高，出現胃口下降、進食量較其他季節明顯減少、身體乏力、疲倦、精神不振、工作效率低和體重減輕的現象。每100克的枝豆內含的維他命B1分量相等於2.5個蒜頭，身體吸收維他命B1有助回復體力。

伊藤醫生建議：將枝豆與米同煮是最能發揮當中的營養。因為枝豆含水溶性維他命，與米同煮可將營養溶於水中，最終營養被米全吸收防止流失。相反烚煮會令枝豆營養及味道溶於水中，非常浪費。

第1位：黃麻菜

黃麻菜鈣質豐富，每100克的黃麻菜內含的鈣質分量相等於4條沙甸魚乾。鈣質可改善因炎夏而引致的暴躁情緒及改善疲倦。因鈣質進入神經細胞後會分泌很多稱為GABA具有鎮靜作用的物質。

伊藤醫生建議：將黃麻菜切碎煮成湯是最能發揮當中的營養。黃麻菜切碎後會出現一種名為黏液素的蛋白質，愈碎愈多黏液素滲出，以便攝取更多營養。此外，黃麻菜亦含有果膠有助整理腸道環境及提升免疫力。

以下5款便是由100位醫生選出5款「夏天有益蔬菜」，分別為紅椒、車厘茄、青紫蘇、枝豆及黃麻菜。

（《健康原因講多啲》截圖）

資料來源：香港開電視《健康原因講多啲》