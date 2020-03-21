【免焗爐甜品合集】蛋糕、凍餅、果撻……沒有焗爐一樣輕鬆做到！

很多人初進廚房，都會先從做甜品開始。相信不少女生，總會在朋友或家人生日的大日子，或是與情人的紀念日時，親手做蛋糕當作禮物。不過，並非每個人家裡都有焗爐，那麼你就要參考以下10個免焗爐甜品食譜，有蛋糕、批和慕絲等等，即使不使用焗爐，都一樣可以做出體面的甜點！

前陣子介紹了一個免焗爐麵包食譜，結果反應不錯，想一想，這也是可以理解的。畢竟焗爐說不上必備廚具，在土地問題嚴峻下的香港，不是人人家裡都能騰出空間放部焗爐。其實有很多蛋糕、凍餅，不需要焗爐都能做得到，不論是檸檬批、芝士蛋糕、焦糖燉蛋、抹茶蛋糕等等通通無問題，就連新手都可以輕鬆上手！

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