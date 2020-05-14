【免焗蛋糕食譜】單柄煲古早味海綿蛋糕　綿密鬆軟回彈如枕頭蛋糕

蛋糕食譜中你最擅長及最喜歡做哪一款蛋糕？平日多數用焗爐焗蛋糕，免焗蛋糕可以選擇用蒸的方法，蒸蛋糕同樣鬆軟美味又減少「熱氣」，如果你始終愛焗蛋糕的金黃色澤，卻想免焗，原來用單柄煲也一樣可以，網上大熱的古早味蛋糕（castella cake）是海綿蛋糕（sponge cake）的一種，用分蛋法來做簡單易成功，材料亦不複雜。

古早味海綿蛋糕，免焗爐，用單柄煲一樣做到，第一次做已挑戰成功。

用單柄煲焗海綿蛋糕的時間相比焗爐慢一倍，但家中沒有焗爐，用單柄煲來焗是十分不錯的取締方法，比起水蒸的，絕對更貼近焗爐烘焙出來的效果。全過程以最慢火烘烤，不用擔心會烘焦蛋糕，唯一有小麻煩的是，烘烤期間煲蓋上出現水氣或水點，需要抹乾才繼續烘蛋糕，否則水珠滴在蛋糕表面會弄濕蛋糕之餘，亦會影響麵糊膨脹的幅度。

全過程以最慢火烘烤，不用擔心會烘焦。切開一片片後，宛如蜂蜜蛋糕般美味漂亮。

完成1小時烘烤後，古早海綿蛋糕castella sponge cake便大功告成，第一次做已經做妥，用「分蛋法」，即先打起蛋白霜，才加蛋黃、麵粉等拌勻，方法最易成功。烘烤好的蛋糕，要將它倒轉「回鍋」烘另一面10分鐘，使底面的顏色一致。

待涼後切開蛋糕享用，按下，回彈，似海綿亦像枕頭，非常逗趣！

又厚又圓的古早海綿蛋糕看來如芝士，香噴噴、軟綿綿，切開蛋糕，按下，回彈，既似海綿亦像枕頭，非常逗趣！將蛋糕切開一片片後，宛如蜂蜜蛋糕般美味漂亮。蛋糕中糖的分量有100克，若需減糖的話，可用80克，甜味較淡亦可口。

蛋糕內部組織綿密，口感鬆軟。

以下是免焗單柄煲蛋糕的影片示範︰

下圖節錄免焗單柄煲蛋糕的詳細步驟︰

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雖然製作時間算長，但難度不高，看到蛋糕在單柄煲內膨脹長大，覺得它充滿喜感。

烘蛋糕期間，煲蓋會有水氣，先抹乾再蓋好繼續。

這款古早味海綿蛋糕 ，不像戚風蛋糕充滿空氣感，亦不及蛋糕店中四四方方的古早味蛋糕膨鬆，家裡用單柄煲做的海綿蛋糕，組織綿密，吃來鬆軟，按下回彈，首次挑戰已算成功，感覺滿足。

完成1小時烘烤後，將蛋糕倒轉，烘另一面10分鐘，使底面的顏色一致。