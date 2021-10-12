名人食譜｜木村拓哉公開自家食譜餃子火鍋　4步驟即成打風最啱！

熱帶氣旋獅子山剛走，另一個強烈熱帶風暴「圓規」亦來勢洶洶，預告周三（13日）當日可能會發出8號風球。颱風來襲，當然需要購入不同食材作儲量之用以應付餐廳、外賣暫停的時間。別以為打風日子只可以吃罐頭、公仔麵，其實用簡單的食材也可以煮出美味菜式，日本藝人木村拓哉便用了一些襟擺食材製作出令人沉迷的「餃子火鍋」。



日本藝人木村拓哉早前獲日本朝日電視台節目《家事ヤロウ》邀請擔任嘉賓，親自示範木村家的私房料理食譜。對於這位日本天皇級木村在節目中所介紹的一道料理，是他近來非常沉迷的「餃子火鍋」，當中所需的材料都非常簡單，如白菜、金菇，主要食材更是急凍餃子，料理時間無需20分鐘，不禁令人想起這是一道非常適合打風日子留在家中的暖心鍋物！

木村拓哉不時也會在家大炮製美食，今次受朝日電視台節目的邀請親自示範自家私房料理。（《家事ヤロウ》節目截圖）

「餃子火鍋」是木村近來沉迷的食物，一眾主持試食過後感到意外的好吃。 （《家事ヤロウ》節目截圖）

按圖看木村拓哉「餃子火鍋」步驟及貼士：

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急凍餃子不止可用於餃子火鍋，普通煎餃子也是非常吸引，以下是絕對零失敗的煎餃子方法，出來的效果金黃香脆、肉汁飽滿！

【入廚貼士】日本料理家教煎餃子7大貼士 皮脆煙韌要加1種材料！

按圖看絕對零失敗的煎餃子步驟及貼士：

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木村拓哉餃子火鍋（煮/Boil）



4人分量 1級難度 20分鐘



材料：

飛魚高湯包2包

白菜1/6棵

金菇1包

鮮冬菇4朵

芽菜1包

紅蘿蔔1條

木棉豆腐1盒

炸魚餅4個

冷凍煎餃1包



做法：

1. 在鍋中放入800毫升的水煮至水滾。

2. 將所有蔬菜洗淨切成件；豆腐瀝乾水切件；炸魚餅切成條狀。

3. 將處理好的食材放入鍋中，煮約10分鐘待材料熟透。

4. 將冷凍煎餃放入鍋中，蓋上鍋蓋煮3分鐘即成。



醬汁：

柚子醋與辣油的比例為1：1，將兩者拌勻便可。

