Gigi教煮｜黃淑儀黑椒薑葱爆雞翼食譜　雞翼薑葱幾時下鍋最香濃？

雞翼是一種百搭的食材亦是餐桌上的常客，蒜蓉牛油雞翼、椒鹽雞翼、檸檬冰糖雞翼等等，而黃淑儀（Gigi姐）就在節目中分享了一個過癮刺激的食法——黑椒薑葱爆雞翼。當然薑葱味愈多愈惹味，不過薑應該如何選才買到一塊好薑？何時下鍋才確保雞翼沾上薑葱的香氣？



冰鮮雞翼先「加工」？

雞翼煮法多樣，根本百吃不厭！黃淑儀（Gigi姐）在自己的YouTube頻道中曾分享了黑椒薑葱爆雞翼的做法，比起平時的薑葱雞翼，加入黑胡椒粒更加惹味、刺激。不過Gigi姐煮雞翼的做法有別於其他人，她會先將冰鮮雞翼「加工」，令雞翼在烹煮時更容易控制生熟度，不會外燶內生。Gigi姐稱加工過的雞翼可以用保鮮袋冷藏在雪櫃2-3日，用作BBQ或是進一步烹煮醬汁類亦適用。

黃淑儀（Gigi姐）烹煮雞翼菜式前會將雞翼「加工」，更容易控制雞翼的生熟度。（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

請按圖看「加工」雞翼做法和小貼士：

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Gigi姐利用「加工」過的雞翼煮黑椒薑葱爆雞翼，的確爆炒時不用擔心生熟問題。此外，吃薑葱的菜式當然想吃嫩且少渣的薑，Gigi姐在節目中則教路原來看薑的外皮便可以分辨薑是嫩還是老的。

（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

黃淑儀黑椒薑葱爆雞翼食譜。（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

請按圖看黑椒薑葱爆雞翼做法和小貼士：

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以上的Gigi姐的黑椒薑葱爆雞翼食譜，如果想將惹味加倍不妨加入豆豉同煮，再將雞翼變成單骨，吃起來很方便而且在醃製和烹煮過程中亦更入味，讓人吃不停口！有興趣的話可參考以下薑葱豆豉雞翼食譜：

【雞翼食譜】薑葱豆豉雞翼惹味香口新手必學 3招令雞翼更入味！