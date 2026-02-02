海參處理｜發海參步驟+7大秘訣　黃淑儀教1種海參不宜放冰格保存

海參處理｜發海參很複雜？海參有炒拌、燜煮之分？黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目中教授海參處理的技巧，仔細講解浸發海參的步驟，還建議可根據海參浸發後的軟硬度，選擇適合的煮法。



海參處理｜浸發海參至少2日 1滴油都不能沾

四大海味珍品中，浸發海參屬深造班的功夫，海參泡發過程需時，由手指大小浸發至少5倍或以上要花上不少時間和心機，因每12小時就要換水，其間不能沾油。Gigi姐指處理海參的第一步便是浸至軟身，浸2日只是基本。她之前試過有一款海參需浸5日才軟身！當海參浸軟後才可進行汆水及餵的步驟。

黃淑儀（Gigi姐）就在節目中教授處理海參的技巧。（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

海參泡發過程6步驟：

1：準備一盤水，放入海參浸至軟身，其間每12小時換一次水。

2：用剪刀剪開海參肚的位置，清洗內裡的腸和內臟。

3：燒滾一鍋水，加入薑蔥及海參汆水，熄火後待冷卻。

4：拿上手秤一秤，將海參分為較軟身及較硬身。



5：中火燒熱油鍋，放入薑蔥炒至出味。

6：灒上紹興酒，放入海參加蓋煮1分鐘，即成。



海參處理7個小貼士

1：每種海參所需浸泡時間不一，大多都需要2天或以上。

2：水的分量必須蓋過海參。

3：汆水完成後不用開蓋，確保海參有足夠的時間及水分浸發。

4：軟身的適合快炒、涼拌；硬身的適合燜煮、煲湯。

5：已浸發的海參可放入密實袋中保存在冰格中。

6：此步驟可將海參的腥味或不好的味道辟走。

7：餵過的海參不能再放入冰格保存，必需使用。



常見海參種類

海參品種眾多，Gigi姐在節目中所使用的是來至南美洲的竹參，不過不管是那一眾泡發海參的步驟也是一樣。在學習浸發海參前，不如看看常見的海參品種及選購時需注意的地方：

+ 4

1. 遼參

遼參又名刺參，因為外表有幾排刺，外形像「狼牙棒」。揀遼參要揀乾身、烏黑、有光澤、多刺的，而刺要硬身戳手，剌針愈多愈是上品。

2. 婆參

婆參又名「豬婆參」，體形肥大，肚腹位置有凸出的肉粒，像母豬的乳房。豬婆參面層較白，曬乾後仍保持軟身，揀乾身、體形粗長、墜手及肉厚的最好。

3. 禿參

禿參又名「白禿參」，底部呈灰白色表面黑而無剌，偏身帶圓，體形小有一節節線紋。禿參以硬身、少灰、有清晰橫紋的最優質。

4. 黑石參

黑石參又名「烏參」，因肉呈烏黑而得名，多產自印尼。黑石參以乾身、堅硬、色澤鮮明最佳，浸發後的黑石參仍保持挺身。

雖然浸發海參沒有太多技巧，但對於保存、選擇烹煮的方式原來也有學問，不然會影響口感或是菜式的效果。