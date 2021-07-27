蒸水蛋食譜｜鍾嘉欣廚房示範蒸水蛋5貼士　自誇人生中最好味蒸蛋?

蒸水蛋是大人小朋友都喜愛的家常菜，那種滑不溜口的口感，還散發住濃濃蛋香，實在讓人不得不愛。原來藝人鍾嘉欣一家人都喜歡食蒸水蛋，由於她的一仔一女愛吃，嘉欣自言現在對蒸水蛋已拿捏得非常好，不但滑嫩如豆腐花，更一個氣泡都沒有，讓嘉欣不得不自誇：「如果呢個蒸水蛋，唔係你人生中最好味嘅蒸水蛋，我都唔知點算。」她在短片中大方分享自己的蒸水蛋心得，到底有什麼竅妙？



鍾嘉欣指，想不到煮什麼時就會蒸水蛋，因為又好味又簡單。（YouTube：鍾嘉欣Linda Chung）

鍾嘉欣2016年嫁給脊醫Jeremy Leung後，先後為對方誕下一女一仔，而本身為電視台當家花旦的嘉欣，婚後淡出幕前工作，全職相父教子。不過，嘉欣也有發展其YouTube頻道，其中有一個單元《Cook with Me!》， 以拍攝煮食短片為主，主力教大家煮家常菜，而最新一條短片，嘉欣煮的就是蒸水蛋。

蒸水蛋為健康棄用保鮮紙

她坦言，初初結婚時壓力很大，常常不知道為老公煮什麼餸，拍片的初衷正是希望觀眾無需像她這樣徬徨。嘉欣今次示範蒸水蛋做法，她在片頭就說：「蒸水蛋看起來很簡單快捷又好味，但其實市面上有很多不同方法。」

嘉欣在片中不止一次談及一對仔女，並表示雖然很多人會包保鮮紙蒸蛋，但她怕保鮮紙遇熱後釋出有害物質，寧願用其他方法，但一樣能蒸出滑嫩無比的蒸水蛋，揭開鑊蓋時，她甚至「嘩！」了出聲，還問拍片者：「鍾嘉欣嘅蒸水蛋係咪靚爆呀？」

請按下圖睇鍾嘉欣蒸水蛋的材料、步驟和貼士：

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雖然嘉欣成功摸索出自己和家人覺得最好的蒸水蛋比例，但《香港01》就曾訪問過大廚雷啟裕師傅，他說一切只視乎你偏好的口感。如有人會覺得蛋水1:1.5的比例，吃起來像布甸；但有人又或許喜歡更軟身，把蛋和水的比例調至1:3也說不定。而除了注意蒸蛋時間及火候外，想做出更完美無暇的蒸水蛋，還有7個小秘訣。

請按下圖睇更詳盡蒸水蛋小貼士：

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其實蒸水蛋是變化多端的料理，各位跟鍾嘉欣學好基本功後，不妨參考以下幾個蒸水蛋食譜吧。

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