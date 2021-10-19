消費券｜蒸烤焗爐$3千以下6精選哪款自動消毒清潔？消委會4大建議

為追求健康有營生活，不想外出用餐，但自己下廚又怕工序繁複和難於清潔等問題。近年，不少品牌便因應需要推出標榜一機多用的各款蒸氣焗爐，一部爐便集多項烹調功能，包括蒸、焗、燉、發酵等，毋須添置多部鍋具，便能解決蝸居空間不足的問題，有些更設自動清洗模式，方便簡單。$3,000消費券剛派發，蠢蠢欲動？不妨先看看下文介紹，入手最適合自己的蒸烤焗爐。



蒸烤焗爐多元化的烹調方式，簡化了市民的生活。（黃寶瑩攝）

多用途蒸烤焗爐於市面上款式多又新，看似功能相似，但容量和價格都不盡相同。現精選6款$3000以下的蒸烤焗爐，它們又各具哪些功能？

按圖睇6個品牌蒸烤焗爐及價錢：

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Hyundai最大26升容量 預留散熱空間

蒸烤焗爐一直標榜適合蝸居使用，因此機身的容量是不少市民入手的考慮條件之一。全部6個品牌的焗爐最少都有20升的容量，其中Hyundai的HY-SL328更有26升的容量，因此在體積方面亦是6款中最大，長、闊、高分別有50.5厘米、41.5厘米及34.9厘米，入手前宜先仔細考慮擺放的位置及預留散熱的空間。

Hyundai的蒸烤焗爐於6款型號中擁有最大容量，體積亦是最大。（網上圖片）

東芝功能齊全可發酵 美的8種烹調模式

每款焗爐所提供的功能大致相同，不過部分型號亦設有其他功能，以東芝的MS2-TQ20SC為例，它就有燉煮、發酵等功能，而美的的PS2020Z就有8種烹飪模式，包括蒸、熱風對流烤焗、蒸氣烤焗等，讓烹調食物的方式更多元化。

Sanki設底盤取代水箱 中途免加水

此外，焗爐的水箱大小亦值得入手前留意。為了吃得健康，減少糖和鹽分的吸收，一般家庭都會以蒸的方式烹調食物，而6款的焗爐中，大部分型號都有1.2公升水箱，足以烹煮一般的菜色。另外，Sanki SK-SO25則不設水箱，取而代之則是500毫升蒸氣加熱底盤，只需要把清水倒在底盤，就可以加熱成蒸氣，烹煮食物。

有別於其他蒸烤焗爐，Sanki的SK-SO25在蒸煮食物前，需要注水在蒸盤中。（Youtube@Sanki Electrical Appliance截圖）

美的設3款自動清潔模式 簡單方便

蒸烤焗爐的自動清潔功能也是其中一個賣點。一般的焗爐在加熱食物時，會令油滴黏上機身，需要在每一次烹調後清洗。不過蒸烤焗爐可利用高溫蒸氣，清洗機身的油污，然後流入儲水盆內。以美的PS2020Z型號為例，焗爐更設有3款清潔模式，包括了餐具清潔、腔體清潔及腔體除味，令整個煮食的過程更衞生。

大部分蒸烤焗爐都設有自動清潔功能，免卻了用家清潔的步驟。（美的官方網頁圖片）

按圖睇買蒸烤焗爐前有甚麼留意的地方

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蒸烤焗爐可炮製什麼美食？不妨參考以下食譜：

黑白蒜香蒸老虎斑

材料：

老虎斑1條、黑蒜3粒、蒜蓉2湯匙、陳皮1塊、葱1-2棵、薑適量

蒸魚豉油材料：

豉油1湯匙、老抽1茶匙、糖1茶匙、油2湯匙、水適量

做法：

1. 陳皮浸軟約15分鐘，去囊切絲；黑蒜及蒜頭去皮切粒待用；薑切絲；葱一半切段，一半以叉扒成捲曲狀葱段。

2. 魚洗淨抹乾水分後，先用葱段墊碟，再放魚，鋪上薑、黑蒜、蒜蓉及陳皮。

3. Toshiba蒸氣焗爐預設為H Steam（快蒸）模式，待爐內溫度升至攝氏100度，把蒸魚碟放在蒸盤上，放入蒸氣焗爐下層蒸8分鐘。

4. 留意Toshiba蒸氣焗爐的計時顯示器，到最後幾分鐘可以開始準備蒸魚豉油，把材料拌匀，以中火煮沸。

5. 魚取出，放上捲曲葱段，淋上煮好的蒸魚豉油即可。

簡單4步完成黃金蒜香骨

材料：

豬肋條500克、蒜頭1/2個、鹽1/4茶匙、豉油1茶匙、米酒1茶匙、蛋白1隻、粟粉1湯匙、糖1茶匙、辣椒1條

做法：

1. 蒜頭切蓉、辣椒切碎，豬肋條洗淨抹乾。

2. 加入豉油、老抽、鹽、糖、米酒、蛋白、粟粉拌勻，醃約2小時。

3. Toshiba蒸氣焗爐設定至Convect. Preheat（熱風對流預熱）模式，預熱至攝氏180度，醃好的蒜香骨放在鋪了錫紙的烤盤中，放入Toshiba蒸氣焗爐下層焗15分鐘。

4. 取出反轉另一面再焗10分鐘，期間可噴上油，令口感更香脆。