醫醫我不想再病了｜中醫推介降血壓湯水　三七瑪卡活血化瘀補肝腎

控制高血壓是備受關注的健康議題，營養學方面有幫助降血壓的食物推介，在中醫學說上有助降血壓的食療湯水，註冊中醫師在TVB節目《醫醫，我不想再病了》中表示，瑪卡、三七有助補肝腎，益精血，為高血壓病人解決肝腎不足的基本病因。



三七含有三七皂苷、類黃酮等成分。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

註冊中醫師張欣琳表示此湯為針對預防心血管病，高血壓患者不宜用雞煲湯，因雞有雞皮，脂肪含量較多，用豬腱相對教健康。張醫師表示，在中醫來說沒有高血壓的病名，會斷定這些病人為眩暈，常見病因是肝腎不足，「三七瑪卡化瘀湯」的食材可補肝腎，益精血，可為高血壓病人解決基本病因。

三七瑪卡化瘀湯味道甘甜，當中有杞子及南棗。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

此湯有兩樣較陌生的食材，分別是三七、瑪卡。有研究顯示，三七含有三七皂苷、類黃酮等成分，可抵抗血小板凝聚，增加血流量，降低血黏度及降血壓。至於瑪卡含不飽和脂肪酸、亞麻酸及亞油酸，可加快膽固醇代謝，減少膽固醇在血管內堆積。

瑪卡助加快膽固醇代謝，減少膽固醇在血管內堆積。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

【三七瑪卡化瘀湯】

材料︰

黑瑪卡10克

三七12克

制首烏20克

白背黑木耳30克

豬腱半斤

杞子12克

白芍20克

南棗5粒

做法︰將材料全部清洗好後，放入滾水中，改慢火煲約2.5小時。

三七瑪卡化瘀湯可補肝腎、益精血。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

15種食品減鈉降血壓 牛油果紅菜頭高鉀

據2012年香港大學公共衛生學院的調查顯示，平均3位成年人就有1位患上高血壓。要預防高血壓，注意飲食是關鍵之一，美國International Sports Science Association（ISSA）認可營養學專家Charushila Biswas介紹以下15種有助降血壓的食品，包括牛油果、乳酪、雜莓、燕麥及紅菜頭等。

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下圖列舉15種有助降血壓的食品︰

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【太子參茯苓粟米湯】做法︰



1.洗淨豬𦟌，準備一鍋冷水，放入豬𦟌。

2.開中細火，至水將滾時，取出豬𦟌，用清水沖洗備用。

3.另開一鍋滾水，放入其他食材及豬𦟌。

4.細火煮湯2.5小時完成。

按圖有太子參茯苓粟米湯食譜及當中的食材功效︰

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參考資料︰TVB《醫醫，我不想再病了》