胃痛紓緩｜胃痛先分寒熱底？中醫推介2款湯水益胃潤燥防胃酸倒流

胃食道逆流紓緩｜經常有胃酸倒流或胃痛不適，除了吃胃藥外，也可以喝湯水紓緩，中醫推介2款簡單湯水，有助養脾益胃、益氣生津。不過，先認清是寒底胃痛，還是熱底胃痛。



胃痛紓緩｜寒底、熱底分別

寒底人士：常手足冰冷、面白口淡、喜熱飲、小便清長、大便稀溏，皮膚較乾不潤澤

熱底人士：面紅身熱，目赤口渴、喜冷飲、小便赤黃、大便乾結、易長紅斑、黃褐斑、皮膚粗糙

胃痛紓緩｜寒底胃痛 太子參茯苓粟米湯健脾益胃

註冊中醫師楊明霞博士在TVB節目《醫醫，我不想再病了》中，曾推介太子參煲湯紓緩胃部不適。太子參補而不燥，相比人參、高麗參，沒有那麼燥熱。若想達至更好的健脾效果，除了養胃之外，也需要潤肺。利用粟米、陳皮、豬肉、甘筍、太子參、茯苓、白朮和豬𦟌煮湯，有助養脾、益胃。此湯適合寒底人士。

如有胃病，容易疲勞，有氣無力的人宜喝。

太子參茯苓粟米湯助養脾益胃、益氣生津。（醫醫,我不想再病了影片截圖）

按圖有太子參茯苓粟米湯食譜及當中的食材功效︰

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太子參︰健脾益肺

茯苓、白朮︰去濕

陳皮︰開胃

甘筍、粟米︰養脾胃



【太子參茯苓粟米湯】食譜

材料：

豬𦟌500克

茯苓30克

太子參20克

白朮15克

陳皮6克

甘筍1支

粟米1支

水1公升

做法：

1.洗淨豬𦟌，準備一鍋冷水，放入豬𦟌。

2.開中細火，至水將滾時，取出豬𦟌，用清水沖洗備用。

3.另開一鍋滾水，放入其他食材及豬𦟌。

4.細火煮湯2.5小時完成。

胃痛紓緩｜熱底胃痛 木瓜雪耳湯滋陰潤燥

如果是熱底、燥底人士，楊醫師建議可飲用木瓜雪耳湯，木瓜、雪耳可滋陰潤燥，並紓緩胃部因陰虛、有虛火的不適。

【木瓜雪耳湯】食譜

材料︰

唐排500克

木瓜300克

雪耳30克

南北杏各15克

無花果2粒

薑2片

水1公升

做法︰

1.洗淨唐排，準備一鍋冷水，放入唐排。

2.開中細火，至水將滾時，取出唐排，用清水沖洗備用。

3.雪耳浸發至軟身。

4.另開一鍋滾水，放入全部食材，細火煮2.5小時完成。

此外，吃薑也有幫助，薑可以暖胃、驅風散寒，若遇到噁心、作嘔、胃不適，進食或口唅少許薑片，有助健脾胃及和胃。

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參考資料︰TVB《醫醫，我不想再病了》