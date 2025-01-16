胃痛紓緩｜胃痛先分寒熱底？中醫推介2款湯水益胃潤燥防胃酸倒流
胃食道逆流紓緩｜經常有胃酸倒流或胃痛不適，除了吃胃藥外，也可以喝湯水紓緩，中醫推介2款簡單湯水，有助養脾益胃、益氣生津。不過，先認清是寒底胃痛，還是熱底胃痛。
胃痛紓緩｜寒底、熱底分別
寒底人士：常手足冰冷、面白口淡、喜熱飲、小便清長、大便稀溏，皮膚較乾不潤澤
熱底人士：面紅身熱，目赤口渴、喜冷飲、小便赤黃、大便乾結、易長紅斑、黃褐斑、皮膚粗糙
胃痛紓緩｜寒底胃痛 太子參茯苓粟米湯健脾益胃
註冊中醫師楊明霞博士在TVB節目《醫醫，我不想再病了》中，曾推介太子參煲湯紓緩胃部不適。太子參補而不燥，相比人參、高麗參，沒有那麼燥熱。若想達至更好的健脾效果，除了養胃之外，也需要潤肺。利用粟米、陳皮、豬肉、甘筍、太子參、茯苓、白朮和豬𦟌煮湯，有助養脾、益胃。此湯適合寒底人士。
如有胃病，容易疲勞，有氣無力的人宜喝。
按圖有太子參茯苓粟米湯食譜及當中的食材功效︰
太子參︰健脾益肺
茯苓、白朮︰去濕
陳皮︰開胃
甘筍、粟米︰養脾胃
【太子參茯苓粟米湯】食譜
材料：
豬𦟌500克
茯苓30克
太子參20克
白朮15克
陳皮6克
甘筍1支
粟米1支
水1公升
做法：
1.洗淨豬𦟌，準備一鍋冷水，放入豬𦟌。
2.開中細火，至水將滾時，取出豬𦟌，用清水沖洗備用。
3.另開一鍋滾水，放入其他食材及豬𦟌。
4.細火煮湯2.5小時完成。
胃痛紓緩｜熱底胃痛 木瓜雪耳湯滋陰潤燥
如果是熱底、燥底人士，楊醫師建議可飲用木瓜雪耳湯，木瓜、雪耳可滋陰潤燥，並紓緩胃部因陰虛、有虛火的不適。
【木瓜雪耳湯】食譜
材料︰
唐排500克
木瓜300克
雪耳30克
南北杏各15克
無花果2粒
薑2片
水1公升
做法︰
1.洗淨唐排，準備一鍋冷水，放入唐排。
2.開中細火，至水將滾時，取出唐排，用清水沖洗備用。
3.雪耳浸發至軟身。
4.另開一鍋滾水，放入全部食材，細火煮2.5小時完成。
此外，吃薑也有幫助，薑可以暖胃、驅風散寒，若遇到噁心、作嘔、胃不適，進食或口唅少許薑片，有助健脾胃及和胃。
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參考資料︰TVB《醫醫，我不想再病了》