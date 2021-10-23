即熱式飲水機｜慳電慳位免飲千滾水　小巧標緻$1000以下8款精選

平日不喜歡喝水的人，看到小巧精緻的即熱式飲水機，或者從此愛上了喝水，尤其在乾燥的秋冬天氣，更要多喝水補充水分、保濕肌膚及避免喉嚨乾涸。



即熱式飲水機比傳統的電熱水壺加熱水的方式節省很多時間，只用3秒迅速加熱，並設不同溫度選擇，以最佳水溫沖奶粉、泡花茶、泡咖啡及煮杯麵。以下8款外型標緻，售價於$1000以內的即熱式飲水機，講究平、靚及省位的用家來說或有心儀之選。

飲水可以飲得更精緻、更有質感。

即熱式飲水機，某些款式機身配有水箱。（Rasonic 圖片）

即熱式飲水機的加熱原理是在出水時迅速為常溫水加熱，將自來水加入水箱，即熱水機讓用家需要熱水時，立即把生水加熱，不用預先煲水。如果想更好地保護濾水芯，可考慮用樽裝水或桶裝水。即熱式飲水機的好處是短時間內斟出熱水，不用經常翻滾飲用水，且待機狀態的耗電量低。不過，由於體型小巧，熱水儲存量也相應較低，也需要定期更換濾水芯。對於不想常飲「千滾水」或耗用熱水量較低的用家，即熱式飲水機便具優勢。部份即熱式飲水機款式可選擇水溫和出水量，具備一人迷你裝、家庭式裝以滿足不同用家需求。若想隨時可飲到新鮮熱水，或想用最佳水溫沖奶粉、蜂蜜水、柚子茶、花茶、咖啡及煮杯麵，按所需溫度鍵立即到位。

亦有連接樽裝水的即熱式飲水機款式。（recolte日本麗克特 YouTube截圖）

4款機身配有水箱︰Rasonic RWD-JG250、BRUNO BAK801、小米 S2301、飛利浦ADD4811。



按圖看撮要︰

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Rasonic 即熱飲水機RWD-JG250 $788

墨綠色為主調，配金色按鈕，中性設計，適合男女用家。尺寸小巧，節省空間，適合家居或辦公室使用。將室溫水加熱至接近沸騰僅用3秒，提供3種溫度設置，室溫、70°C及99°C。設活性炭濾芯，過濾水中雜質，易拆式水箱設計，容量約1.7公升，清洗方便。可移杯座設計，切合不同大小的水杯使用。具缺水提示、過熱提示以及安全鎖設計。機體淨重1.9公斤，尺寸 (闊 x 高 x 深)：110x237x321毫米，功率為1800W。

BRUNO即熱飲水機BAK801 $998

分別有白色、粉紅、薰衣草紫三色，美觀精緻。特快加熱，輕按3秒內即出熱水，提供5種溫度選擇，包括常溫、50°C、80°C、90°C、100°C。另設2.5公升分離式特大儲水箱，可分拆方便清洗及換水，並有兒童鎖安全設計，不使用時自動鎖定。機體淨重3公斤，尺寸 (闊 x 高 x 深)：115 x 301x 290毫米。功率為2200 W。

小米即熱飲水機 S2301 $699

白色清新外形有3公升容量，4個溫度選擇包括常溫、45°C、75°C和100°C，設有兒童安全鎖，3秒出熱水功能，待機30秒後自動進入鎖機狀態免燙傷。機體淨重1.8公斤，尺寸 (闊 x 高 x 深)：140x280x 280毫米，功率為2200W。

飛利浦即熱飲水機ADD4811 $699起

輕巧方便携帶，不需安裝就隨時提供新鮮熱水，水箱容量有2公升，亦可連接市售的樽裝水，加熱功能只在數秒，7 種預設水溫，包括95°C、85°C、75°C、65°C、55°C、45°C 及室溫。兩種容量設定150毫升及300毫升，配備手動停止功能。當出水的水溫高於 攝氏45度，安全鎖會自動啟動，防止燙傷。機體淨重1.24公斤，尺寸 (闊 x 高 x 深)：80x 80 x 211毫米。接市面樽裝水或桶裝水使用，功率為1300 W。

4款連接樽裝水︰Récolte Hot Water Server RHS-1(W)、Bear小熊 ZDQ-Q15A1、Hayaku - BOIRA 桌上小型即熱水機、UNICUN即熱飲水機。



按圖看撮要︰

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Récolte Hot Water Server 即熱飲水機 RHS-1(W) $798

連接市面樽裝水使用，使用兩層的陶瓷加熱片，冷水通過時可瞬間加熱，標榜只要2秒可加熱至95℃，體積輕巧不到一張A5紙，設計簡單，適合一人使用及辦公室桌上。支援到1公升的水容量，提供50℃、80℃、95℃溫度設定，清洗簡單。機體淨重0.77公斤，尺寸 (闊 x 高 x 深)：115 x 230 x 170毫米。接市面樽裝水或桶裝水使用，功率為1300 W。

Bear小熊迷你即熱式飲水機 ZDQ-Q15A1 $598

連接市面樽裝水使用，3秒升溫即熱，加熱效率快速。6段溫度可選由45至99°C，方便沖泡不同飲品。3段控水，150、250及320毫升，可按個人需要選擇大小容量。體型小巧，方便出差、旅遊及辦公桌上，有陽光橙及摩登藍色。進水口採用防塵矽膠，出水口有防漏設計。機體淨重0.6公斤，尺寸 (闊 x 高 x 深)：120x196x144毫米，功率為1600W。

Hayaku - BOIRA 桌上小型即熱水機（不連水樽）$465起

連接市面樽裝水或桶裝水使用，採用稀土厚膜速熱技術，能快速在3秒內將常溫水極速加熱到所需溫度，7種水溫設定包括常溫、45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、99℃，3段出水量150、250及320毫升，2種入水模式。設安全配置，童鎖、缺水提示及防乾燒。機體淨重0.66公斤，尺寸 (闊 x 高 x 深)：185 x 70 x 90毫米，功率為1600 W。

UNICUN即熱飲水機$956

連接市面樽裝水或桶裝水使用，等待三秒即可獲得熱水，提供7種溫度設置，包括常溫25℃、45℃、55℃、65℃、75℃、85℃及99℃，3段出水量150、250及320毫升。具有 LED 溫度顯示屏，並設有兒童鎖設置。機體淨重0.75公斤，尺寸 (闊 x 高 x 深)：143x196x107毫米，功率為1600W。

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