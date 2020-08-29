【迷你廚具】氣炸鍋電飯煲蒸煮盒...一人飯蝸居便攜輕鬆煮飯仔

一個人獨居、獨自一人生活，漸漸成為社會現象。隨着個人主義抬頭，網絡溝通普及，生活成本高昂，不婚及離婚率增加等因素，消費市場看好「一人經濟」的發展，紛以「單身友善」作招徠，吸引「一個人」的族群。「一人廚具」例如蒸煮盒、迷你電飯煲、折疊電煮鍋、涮烤一體鍋、攪拌杯及氣炸鍋等小家電興起，均期望在「一人經濟」中分一杯羮，也讓「一個人吃飯」有更多選擇，輕便慳位的廚具設計，同時染指蝸居族及上班族市場，亦造就「便攜式旅行露營」，帶廚具出門的潮流。

「一人廚具」例如蒸煮盒、迷你電飯煲、折疊電煮鍋、涮烤一體鍋、攪拌杯及氣炸鍋等小家電興起，輕便慳位的設計，同時染指蝸居族、上班族及旅行公幹人士市場。（nathome官方微博）

迷你輕巧或可折疊收藏的廚具締造了蝸居生活，或一個人開飯的全新局面。不用局限於食外賣或即食麵，煮飯、煮粥、火鍋、蒸、燜、燉、烤、燒肉和氣炸…烹調方式多變，廚藝得以揮灑自如，或許也為「獨自族」及「樂單族」多添新「玩具」調劑生活。眾多的「一人廚具」你認為最實用、吸引或你喜歡的會是哪一件？

一人蒸煮盒

一盒多煮的蒸煮盒，按蒸煮功能，同時能煮白飯及蒸餸，有時間預設烹調，完成後切換為自動保溫。（詹郭敏攝）

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迷你電飯煲

迷你電飯煲內膽多具備防黏塗層，設煮燉及保溫功能，內附時間預設，可自動計時烹調。（Jenniferoom IG）

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+ 5 + 5 + 5

一人多功能電鍋（煮、煎、蒸）

多功能煮食鍋，可拆件式使用，尺寸細小，顏色以粉色系為主，打入女生「煮飯仔」市場。（nathome官方微博）

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+ 17 + 17 + 17

迷你烤爐、焗爐

上掀式水蒸氣循環燒烤箱，烤箱xBBQ採用2合1設計。（BRUNO 官網）

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+ 3 + 3 + 3

迷你氣炸鍋

迷你氣炸鍋的體積為 212 x 270 x 266 毫米，約一張 A4 紙大小，容量為 2.8 公升，適合一人前及二人家庭使用。（récolte 官網）

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一人攪拌杯、攪拌機、豆漿機（魔食杯）

無線便攜攪拌杯。（hiblend FB）

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+ 8 + 8 + 8

一人三文治機

一人三文治機 。（récolte 官網）

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+ 2 + 2 + 2

早餐機

不同款式的早餐機可同時發揮各式烹煮，體積及尺寸輕巧，可算是一人或二人家庭的煮食神器。（Taobao）

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+ 3 + 3 + 3

煮飯善後--迷你洗碗機

迷你洗碗碟機的體積為 406 x 443 x 465 毫米，最多可同一時間清洗約 32 件餐具。（Rasonic官方圖片）

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以上各款迷你廚具（一人廚具），功能、尺寸、火力、耗電、特色及價錢等各異，請自行作市場比較及考慮個人需要才購買。

迷你廚具（一人廚具）價格参考︰

蒸煮盒︰$250--$800

電飯煲︰$500--$700

多功能電鍋︰$250--$600

迷你烤爐、焗爐︰約$1,000

氣炸鍋︰$800--$1,000

攪拌杯、攪拌機︰$300-$400

豆漿機（魔食杯）︰$250--$450

三文治機 ︰$300--$500

多功能早餐機︰$300--$700

迷你洗碗機 ︰約$2,000