飲食熱話｜網民以為魷魚藏「飲管」狠批奸商　專家揭真相吃得嗎？

隨住科技愈來愈發達，網民遇到生活的奇難雜症，不時都會上網問「Google大神」及「facebook大神」。日前有網民買完魷魚，發現裡面竟然藏著「膠條」，於是開Post怒斥奸商在魷魚內加飲管「呃秤」，卻反遭網民嘲笑她無知。到底這條「膠條」真身是什麼，記者就請教了香港海鮮聯合總會主席李彩華。



有網民在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」開Post，指自己買了幾條魷魚乾，竟發現裡面藏著疑似是飲管的「膠條」，一怒之下就發文指：「奸商為咗可以增加魷魚乾嘅重量，竟然喺每一條嘅魷魚乾中間加咗一支飲管！#真是無商不奸啊」她還認真附上兩張圖片，攤開「飲管」放在手心拍照，似乎想證實自己所言屬實。

原Post主稱在魷魚乾內見到「飲管」，狠批奸商呃秤。（圖片來源：香港街市魚類海鮮研究社）

過千留言嘲笑「魷魚靠用飲管飲海水生存」

此Post成功引起熱議，facebook原Post近7千人以「哈哈」作回應，亦吸引逾千花生友留言。有人指原Post主「曲直難分」，到底是真心無知還是一心玩嘢都難辨，亦有人認為「不知者不罪」，並非人人天生識煮餸，勸其他人口下留情，不過縱觀所有留言，始終還是以恥笑的大多數。最好笑的留言是有人「附和」Post主說：「呢個世界嘅魷魚都有飲管喺入邊，佢哋冇飲管飲唔到海水生存唔到。」此外，也有理性網民苦口婆心地理性留言解釋為何「膠條」不可能是飲管：「飲管可以有幾重？仲要壓薄整不規則形狀貼入魷魚裡面，淨人工都收唔返，比隻魷魚仲要貴啦！」

請按下圖睇更多抵死留言：

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網民抽水指墨魚乾內藏發泡膠

除了留言之外，也有不止一人再模仿原Post主再開Post抽水，今次是以墨魚乾作主角，但口吻、錯別字和emoji都一樣，其中一位說：「奸商為咗可以增加墨魚乾嘅重量，竟然喺每一隻墨魚乾中間加咗一塊膠，‍仲要係碎嘅！係咪想哽死人？硬膠一定重秤過飲筒啦！」另一位則說：「墨魚乾內藏發泡膠… 呃秤。」其他網民知道是抽水，亦繼續附和：「這是病了的墨魚，剛剛看了中醫吃了點淮山……」「細個嗰時用來做帆船船身，加上自製帆，攞去水邊玩。」「你儲多啲可以整浮板啊。」「呢單嘢我認為有必要去消費者委員會告隻章魚！」「新款M巾嚟㗎。」

請按下圖睇兩位網民的「抽水」Post：

專家解釋真相 原來好有益

那麼到底這些「飲管」和「膠」是什麼？記者訪問了香港海鮮聯合總會主席李彩華，先講魷魚內的「膠條」，他說：「係魷魚條脊椎嚟，唔食得嘅。」有時魷魚身內還有些一泡泡、啫喱狀和半透明的物體在附近，他說有機會是卵，但也可食用，還補充說：「有啲人連個墨膽都食埋㗎，你冇聽過墨魚麵咩？食到成口黑晒都係咁樣整。」除了魷魚，墨魚內也有「膠」，他說：「好大塊㗎嘛，嗰個係佢脊椎骨，都係唔食得。」

翻查資料，其實墨魚骨有用得很，李時珍在《本草綱目》中已指出它有「血分藥」之稱，能養血滋陰、益胃制酸，而近年其清潔效能亦受推薦。由於墨魚骨含甲殼質、碳酸鈣、磷酸鈣、氯化鈉等成分，用它擦拭家中爐頭及金屬廚具的話，原來可吸油並去除頑固污漬，不少人甚至特地去藥材舖購買它！

李彩華現為香港海鮮聯合總會主席，經常就海鮮議題擔任業界代言人，他因與藝人李彩華同名，廣受年輕網民認識。（影片截圖：無綫新聞）

關智斌亦曾擺烏龍 錯以為魷魚藏膠

終於真相大白！其實原Post樓主所犯的，也是一般人常犯的錯誤，他不是第一個以為魷魚內有「膠」的人，就連藝人關知斌（Kenny）都曾搞錯，兩、三年前Kenny曾拍攝一系列以「#ChefKenny」和「Boyz Come Back」為主題的短片，邀其他藝人一同煮餸，其中一集他跟Boy'z拍檔張致恆（Steven）煮番茄海鮮湯，有魷魚、蝦和蜆，Kenny廚藝明顯雞手鴨腳，不但不懂洗魷魚，要Steven出手，當Steven扯開魷魚後，Kenny竟驚訝問：「點解有膠條喺度嘅？係咪呀？膠條嚟㗎？海鮮檔攝入去㗎嘛？」Steven哭笑不得，還叫他不要再獻醜，免得被觀眾笑死。

請按圖重溫Boyz處理魷魚情況：

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如果你買完一條魷魚又不懂得如何處理的話，可參考以下圖片：

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資料來源：香港街市魚類海鮮研究社、關智斌 Kenny Kwan