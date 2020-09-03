【揀魷魚貼士】魷魚墨魚分不清？日本專家教眼睛明亮唔係最新鮮！

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平日買魷魚（或墨魚），如何判斷牠們是否新鮮？日本海鮮採購專家教大家用目測的方式，不需用手觸摸，已經知道哪一份魷魚更值得購買，更接近新鮮「上岸」的狀態。魷魚和墨魚之間，經常被混淆，認住頭頂的差異便能分清兩者。魷魚味道鮮美，如何烹調更突出魷魚的肉厚美味？

以下哪份魷魚，你認為較新鮮及美味？

哪份魷魚，你認為較新鮮及美味？（《相葉學》影片截圖）

日本東京高級海鮮店店長松本秀樹在採購海鮮上有豐富的經驗，據松本先生解釋鑒別更新鮮的魷魚（或墨魚）方法，最重要看魷魚身體的「顏色」而非眼睛是否夠明亮。魷魚被稱為「海洋變色龍」，幫助牠們製造保護色，與環境融為一體，方便捕獲自己喜愛的食物、躲避敵人及警示捕食者等。但被漁民撈上岸後的魷魚魚穫，究竟是透明、紅色或白色更新鮮？

按圖有答案，了解鑒別新鮮魷魚的主要方法︰

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魷魚（squid）和墨魚（cuttlefish）外形相近，容易被人混淆。據香港漁農自然護理署資料，魷魚、墨魚及八爪魚均是軟體動物中的頭足綱動物，牠們的神經系統是無脊椎動物中最發達的。魷魚及墨魚均有8隻腕及2隻觸手，它們同樣有墨囊，當受到威脅時會噴出墨汁，分散對方注意藉此逃走。

按圖了解魷魚和墨魚的分別︰

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魷魚在烹調上的可塑性高，論炒菜、燒烤、椒鹽及豉椒等都適合，香港的大牌檔名菜中，有不少都以魷魚為主角，脆炸魷魚鬚及椒鹽鮮魷，同屬佐酒美食；街頭上的「掃街」名物則有咖喱魷魚，以下的魷魚食譜給大家參考。

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