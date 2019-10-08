【蒜蓉蒸鮮魷食譜】15分鐘健康蒸餸　簡易處理魷魚仔配低卡芋絲！

撰文：鄧穎琪
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很多人在家下廚怕油煙，煎炸等可免則免，因為懶得洗廚房，所以蒸餸是不少人的選擇。蒸肉餅、蒸水蛋、蒸雞……今次就示範一個健康簡單的蒸餸——蒜蓉蒸鮮魷，15分鐘就有得食。
攝影、攝錄：李偉軒、詹郭敏
剪接：吳宇峰
場地提供：city'super
去酒樓食點心，除了蝦餃燒賣，有時也會點蒸排骨、牛柏葉、蒸鮮魷等，原來自己煮蒜蓉蒸鮮魷也很容易。有人以為魷魚難處理，其實不然，之前已在其他食譜示範過原隻鮮魷處理，今次則是魷魚仔，連切都不用切，只需將魷魚筒與魷魚鬚分開，去除墨膽和內臟即可，比原隻魷魚更為簡便。不過，如果你想用大魷魚做蒜蓉蒸鮮魷都可以，下文的西蘭花鮮魷相關食譜即有詳細做法。
坊間的蒜蓉蒸鮮魷，會以豆卜或粉絲墊底，因為兩者都盡吸蒜蓉汁，更添滋味。然而豆卜經油炸比較膩，粉絲看似健康實則熱量也不低，建議不妨用芋絲取而代之。芋絲出名是高纖食品，澱粉質低，每100克約含少於20卡路里，因著高纖維能使飽腹感延長，是低卡飽肚的代表，不少人減肥時都愛以芋絲代替其他粉麵。
蒜蓉蒸鮮魷食譜
健康小貼士：
每100克芋絲約含少於20卡路里，而粉絲主要由澱粉製成，根據美國農業部資料，100克粉絲已相當於351卡路里，是芋絲的17.5倍，比白飯還要高。不過，吃得過量芋絲會脹胃，胃部容易不適者不能常吃。
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西蘭花鮮魷食譜
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|食譜
|蒜蓉蒸鮮魷（蒸）
|材料
|魷魚仔10隻、芋絲半包、蒜蓉1湯匙、葱花少許、油2湯匙、蒸魚豉油少許
|做法
|1.魷魚仔上下扯開，抽出魷魚鬚，除走軟骨和墨膽，洗淨備用。
|2.煲滾一鍋水，芋絲汆水，瀝乾備用。
|3.芋絲排放碟上，再放上魷魚仔及蒜蓉，大火蒸6分鐘。
|4.撇走多餘水分，放上葱花，油煮成熟油灒上面，再淋蒸魚豉油即成。