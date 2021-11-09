潤膚飲食｜杏仁茶杏仁奶分不清　材料功效大不同潤膚防脫髮點揀好

「杏仁茶」和「杏仁奶」，大家都是由「杏仁」製成的飲品，兩者的功效及料理方法卻大大不同。



杏仁奶美國杏仁高鈣潤膚 助素食及乳醣不耐人士補鈣

植物奶近年崛起，杏仁奶已為人熟悉，杏仁奶用的是大杏仁，有些人稱它為美國杏仁，杏仁在堅果類別中含有最豐富的維他命E，對皮膚容易乾燥、痕癢，尤其在秋冬天氣易感皮膚不適的人來說，多吸收維他命E有助延緩肌膚老化、改善掉髮及滋潤皮膚。

杏仁（VCG）

台灣營養師林俐岑在個人網站分享杏仁奶的好處，除了維他命E，另外蘊藏蛋白質、不飽和脂肪酸、膳食纖維及礦物質等，鈣質更冠絕所有堅果。茹素者及有乳醣不耐症的人可飲用，以杏仁奶取締牛奶來攝取鈣質。

宜選無糖杏仁奶

市售的杏仁奶品牌眾多，挑選時除了考慮味道之外，應留意當中的熱量及糖分。大杏仁本身雖有甜味，當加水攪拌成奶時，生產商或額外添加糖分調味。關注卡路里吸收及血糖水平等人士，宜選擇無糖杏仁奶，或者自己製作杏仁奶，方法並不困難，以下食譜可作參考。

杏仁奶也可自己製作，控制糖的分量會更健康。（GettyImages）

【杏仁奶食譜】

材料：原味杏仁1杯、熱水4杯、楓糖漿4茶匙、鹽少許。

做法：

1.將杏仁放入大碗，加水浸泡約12小時。

2.將浸軟的杏仁放入攪拌機，加入楓糖漿、鹽及熱水。

3.用高速攪拌約2分鐘至杏仁完全被打爛。

4.過篩隔渣，濾出杏仁奶，放入密封瓶內完成。

不失敗貼士︰烘烤過、加鹽或加糖的調味杏仁不適用於製作杏仁奶，否則做出來的杏仁奶不夠細滑，並帶有雜陳的味道。

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南杏補肺 杏仁茶潤燥止咳

林俐岑營養師文中亦提到杏仁茶。杏仁茶又稱「杏霜」，由中藥材「南杏」製成，外觀及質地跟杏仁奶相似，杏仁奶有微淡的堅果香，杏仁茶的氣味卻比較獨特，不喜歡者會稱之為藥水味。註冊中醫師楊恩劍寧以往受訪時指，南杏又名甜杏，性味甘平，有潤燥、補肺、止咳及滋養肌膚的作用。中醫認為肺與大腸相表裡，肺主皮毛，如果肺部有足夠的滋潤便可止咳，潤腸通便，當人體的水分增加，皮膚也有光澤，南杏特別適合皮膚及糞便較乾燥的人食用。至於大杏仁也能潤肺卻力度輕微。

杏仁茶有潤燥、補肺、止咳及滋養肌膚的作用。（資料圖片）

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蛋白杏仁茶食譜

杏仁奶vs杏仁茶分別

杏仁奶︰原料是大杏仁，有堅果香味，含維他命E、不飽和脂肪酸、膳食纖維蛋白質、纖維，有助護膚抗氧、有益心臟、預防便秘及控制體重，適合素食及乳醣不耐者補鈣、減肥人士等。

杏仁茶︰原料是南杏，帶甜味、香氣特殊，有助潤燥、補肺、止咳、滋養肌膚，適合補肺體虛、改善咳嗽、皮膚乾燥、預防便秘人士等。

按圖有杏仁奶vs杏仁茶分別︰

參考資料︰林俐岑營養師的小天地/早安健康