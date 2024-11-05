蛋白杏仁茶食譜｜潤肺抗衰老蛋白杏仁茶　南北杏正確比例免傷腸胃

蛋白杏仁茶食譜｜秋燥微涼的天氣，總想吃碗熱烘烘的滋潤甜品。蛋白杏仁茶由製作那一刻開始，已是一場美肌的體驗。杏仁攪拌後放進隔渣袋擠出杏汁，沒想過雙手因而得着，柔滑得很，好過做Hand Spa！相信是拜杏仁油所賜。這種感覺是否很想試一次？



蛋白杏仁茶食譜｜南杏北杏如何分？南北杏比例？

南北杏。（網上圖片）

蛋白杏仁茶，一般採用南杏溝少許北杏來研磨，有些用龍皇杏（即南杏中較大較優質的品種）。南杏，又稱甜杏，味甜潤肺，含豐富蛋白質；北杏稱苦杏，杏味濃，止咳平喘功效較強， 但微帶毒性，不能多吃，也不能生吃。因此，多會南北杏兩溝，比例約5:1至10:1，視乎所需功效和口味。只放南杏或龍皇杏也可，杏味或稍遜，但千萬別調轉，小心引致腸胃不適或屙嘔肚痛！有些南貨店更會預先混合南北杏出售，方便顧客。

南北杏｜南杏北杏3分別 為何經常一齊用？吃錯可致休克點揀靚杏仁

蛋白杏仁茶食譜｜杏仁先浸後磨

杏仁榨汁須預先浸泡，是為了讓它吸飽水分，擠出更多杏汁，最少2-4小時，過夜更佳。擠壓餘下的杏仁渣也別丟掉，可當作曲奇麵粉或加鮮奶蜜糖作磨砂用途。

杏仁營養｜南北杏吃錯會中毒？杏仁5大功效1類人不宜免骨骼病變

健康小貼士：

杏仁，富含抗氧化物不飽和脂肪酸，約佔脂肪的70%；它的維他命E更是芝麻的13倍，南瓜的6倍，可預防細胞老化，潤膚駐顏，延緩衰老，更可預防糖尿病和心臟疾病等。加上含豐富蛋白質的雞蛋白，能潤滑美白肌膚，增強免㽺力。雙重潤澤，想皮膚唔靚都難！

蛋白杏仁茶食譜

+ 6

蛋白杏仁茶（2人分量）

材料：

杏仁250克（南杏與北杏比例約6:1）

水800毫升

白米40克

冰糖少許

蛋白2隻

用具：過濾隔渣袋、攪拌機

做法：

1.杏仁、白米沖洗淨，以清水蓋過杏仁，浸泡4小時或過夜。

2.把杏仁、白米連水放入攪拌機，加水攪拌成漿。

3.杏仁漿放進隔渣袋，用手揸捋，擠出杏仁汁。

4.把杏仁汁倒進小鍋，以中火煮約5分鐘至微滾。

5.加入冰糖，煮至完全溶化。

6.關火，放入蛋白，拌勻即成。

不失敗秘訣：

～北杏不能過多，有微毒，加少許能增添杏仁香氣。

～白米令杏仁茶質感綿滑濃稠，毋須加生粉水。

～冰糖較砂糖清甜，放一兩粒便足夠，和水一樣可按個人喜好調節。

攝影：李思敏、張芷澄

剪接：李思敏



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