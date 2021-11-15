咳嗽食療｜容祖兒自製雪梨水潤喉養聲紓緩夜半咳嗽　附5止咳湯水

樂壇天后容祖兒一向出名靚聲，但其實在養聲方面她也下了不少工夫。近年長居內地工作的她，在社交平台自爆這幾個月半夜常常咳醒，未知是氣管還是肺部問題。沒有母親在身邊照顧，祖兒就靠對方的秘方煲雪梨水潤喉，果然紓緩到咳嗽問題！



容祖兒雖然擁有一把得天獨厚的靚聲，但經常唱歌難免會導致用聲過度，入行22年來，聲帶都經歷過發炎、生繭、生瘜肉等，試過做手術、服用類固醇和針灸等，幸好幾年前歌唱老師教她改變用聲方法，情況似乎有好轉。而近年祖兒長駐中國內地工作，拍真人騷等，未知是天氣乾燥或其他原因，使她自爆連續幾個月都半夜咳醒，甚為困擾。

雖然在內地天寒地凍，但祖兒早前還是冒著寒冷天氣去睇日出，未知有否凍病。（Instagram：yungchoyee）

主力養生 副業打工

祖兒笑言身體抱恙，因此暫當打工是副業、養生才是主業，她在社交平台寫道：「連續晚上瞓覺都咳醒，感覺不知是肺還是氣管出現問題，所以最近主力養生，副業才是打工，好好照顧自己……」祖兒與母親自小相依為命，感情極好，在香港居住時有媽媽煲雪梨水和愛心靚湯，不過現時在外頭就只能靠自己，於是她就沿用母親的雪梨水配方、煲給自己飲用。

請按下圖睇容祖兒的雪梨水製法：

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網民建議加兩材料更潤喉

飲完之後，祖兒表示：「又真係好似好啲喎！」看來雪梨水確實湊效。網民知道祖兒喉嚨不舒服，都留言叫她保重、注意保暖，又有人提議在雪梨水中加入川貝、羅漢果等，並叮囑祖兒除了飲雪梨水外，都要戴頸巾、早點休息等。其實祖兒本身已經很愛護聲帶和咽喉。

請按下圖看容祖兒其他潤喉方法：

中醫推薦5款止咳湯水

有位十分有心的粉絲，就留低食譜教祖兒煲「海龍海馬鱷魚肉煲瘦肉湯」，其實止咳湯水有很多，以下就分別介紹5款中醫師推薦的止咳湯水。

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