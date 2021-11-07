立冬湯水食譜｜雪梨蘋果桔餅湯化痰止咳　紓緩轉季氣管敏感最有效

雪梨蘋果桔餅湯，有化痰止咳、清熱生津、緩和喉乾痕癢之效，在轉天氣的日子，氣管敏感、支氣管炎人士飲用更有紓緩作用，味道甘甜入喉舒暢。

攝影：余曉彤



秋冬轉季最常遇到的便是喉嚨乾涸、嚴重的或會導致氣管敏感，按時食藥也未能斷尾。西藥幫不上忙，可以嘗嘗中藥的桔餅，部分網民更稱它為「仙丹」一樣，指家中小孩久咳未癒，飲了這個湯之後，病徵終於得以紓緩。註冊中醫師郭志華博士指桔餅有潤心肺、止咳化痰、清熱解渴的作用；從營養學上含豐富維他命A和C，有助增強抵抗力。桔餅的湯水配搭千變萬化，以下食譜所用的都是有潤肺止咳功效的材料如雪梨、蘋果、百合等，提供效用之餘味道清甜，小朋友也一定喜歡。

雪梨蘋果桔餅湯食譜

走肉或加肉任君選擇

這個雪梨蘋果桔餅湯可加肉或走肉，加肉只是增加味道而然，不加肉就有如坊間所稱的「雪梨茶」，更可以用一些小家電如多功能養生壺，將所有材料冷水放入壺中，一鍵免睇火煮一壼秋天潤肺飲品。

如果不加肉則有如一杯果汁般，即使是小朋友也會整杯喝掉。

雪梨蘋果桔餅湯食譜

雪梨蘋果桔餅湯有清熱生津、化痰止咳、潤腸通便的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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雪梨蘋果桔餅湯（煲／Boil）



5-6人分量 1級難度 1小時30分鐘



材料：

蘋果4個

雪梨4個

桔餅2件

乾百合40克

無花果4-6粒

南北杏40克

瘦肉400克

水2公升



做法：

1. 蘋果洗淨切件；雪梨洗淨去心切件。無花果切半。

2. 桔餅用水輕輕沖洗；其他材料洗淨。

3. 瘦肉放入滾水中汆水，加些酒辟味，取出。

4. 將所有材料放入鍋，煲至滾起，轉中小火煲1小時15分鐘，即成。



不失敗秘訣：

* 桔餅只要輕輕沖洗乾淨就夠，否則會洗走桔餅上的糖粉。

* 雪梨心必需完全切走，不然湯水會帶有酸味。

* 瘦肉可加可不加，不加的話味道偏甜。

